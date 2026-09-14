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Jai Alai League
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Barandika: “Oraindik partida zailena falta zaigu, finala"

Iragarkia
Barandika-Basque-vs-Johan-Manci-Jai-Alai-league-final-four
18:00 - 20:00
Barandika eta Basque, finalerako txartela lortu ondoren. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Barandikak eta Basquek Jai Alai Leagueko Lauko Finalaren lehen finalerdian garaipena lortu dute, Johan eta Manciri bi jokotan irabazita (15-11 eta 15-7), Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan jokatutako partidan.

Jai Alai League Xabier Barandika Johan Sorozabal Mikel Mancisidor Pilota Zesta-punta Thibault Basque

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Barandika eta Oyhenard
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Barandika eta Oyhenard irabazle Donibane Lohizuneko 4ko masterrean

Barandika eta Oyhenard nagusitu dira Donibane Lohizuneko Master 4ko finalean, baina hirugarren jokoa behar izan dute Erkiaga eta Basque mendean hartzeko. Lehenbizikoan, Ispasterkoa eta Bidartekoa izan dira nagusi, 15-13. Bigarrena, baina, gernikarrak eta Donibane Lohizunekoak eskuratu dute, 13-15. Kitarakoan, berriz, Barandika eta Oyhenard jaun eta jabe izan dira: 1-5. Gernikako aurrelaria bolada onean dago, jokatu dituen azken 12 partidetatik 11 poltsikoratu baititu.

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