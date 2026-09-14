Barandika: “Oraindik partida zailena falta zaigu, finala"
Barandikak eta Basquek Jai Alai Leagueko Lauko Finalaren lehen finalerdian garaipena lortu dute, Johan eta Manciri bi jokotan irabazita (15-11 eta 15-7), Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan jokatutako partidan.
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Jai Alai Ligako Lauko finala, irailaren 14tik aurrera
Jai Alai Ligako Lauko finala aurkeztu dute asteazken honetan, Donostian, Karmelo Balda frontoian. Datozen hiru astelehenetan jokatuko dute. Emakumezkoetan, Elaia-Arai, Maite-Frida, Ihart-Maia eta Lur-Oaia lehiatuko dira; gizonezkoetan, berriz, Barandika-Basque, Erkiaga-Gorka, Urreisti-Lekerika eta Johan-Manci.
Johan Sorozabalek eskuratu du Lauko Finala jokatzeko azken txartela
Johan Sorozabalek eskuratu du irailaren 14an, 21ean eta 28an Donostian jokatuko den Jai Alai Leagueko Lauko Finalean parte hartzeko azken txartela.
Lekeitioko Master Seriesa, abuztuaren 22an eta 28an, Santi Brouarden
Santi Brouard pilotalekua prest dago Lekeitioko Masters Seriesa hartzeko. Erkiaga-Lekerika, Goitia-Atain, Laduche-Manci eta Goixerri-Salegi lehiatuko dira bertan. Finalerdiak abuztuaren 22an jokatuko dituzte. Final handia, berriz, hilaren 28an.
Barandikak eta Mancik jantzi dituzte Gernika Grand Slameko txapelak
Azken tantora berdinduta iritsi den finala, hirugarren seta, 4-4 eta Barandikak eta Mancik behin betiko tantoa eskuratu dute, txapela eskuratzeko. Lehen seta 15-10 irabazi dute, Erkiagak eta Undak 9-15 erantzun dute bigarrenean, eta hirugarrena azken tantoan erabaki da.
Barandika eta Oyhenard irabazle Donibane Lohizuneko 4ko masterrean
Barandika eta Oyhenard nagusitu dira Donibane Lohizuneko Master 4ko finalean, baina hirugarren jokoa behar izan dute Erkiaga eta Basque mendean hartzeko. Lehenbizikoan, Ispasterkoa eta Bidartekoa izan dira nagusi, 15-13. Bigarrena, baina, gernikarrak eta Donibane Lohizunekoak eskuratu dute, 13-15. Kitarakoan, berriz, Barandika eta Oyhenard jaun eta jabe izan dira: 1-5. Gernikako aurrelaria bolada onean dago, jokatu dituen azken 12 partidetatik 11 poltsikoratu baititu.
Barandikak eta Oyhenardek Donibane Lohizuneko Master 4 txapelketaren finalerako txartela lortu dute
Jean Olharan eta Gorka Sorozabal bi jokotan mendean hartu zituzten. Lehenengoa estu joan zen (15-14). Bigarrenean, tarte handiagoarekin, 15-9 gailendu ziren Barandika eta Oyhenard. Ostegun honetan jokatuko dute finala. Erkiaga eta Basquerekin neurtuko dituzte indarrak.
Clement Garciak eta Jerome Portetek Master 3 txapelketa irabazi dute, Donibane Lohizunen
Asteartean jokatutako finalean, Ludovic Laduche eta Theo Laborde menderatu dituzte, bi jokotan, 15-10 eta 15-11.
Barandika eta Manci, Gernikako Grand Slameko lehen finalistak
Barandika eta Manci dira Gernikako Grand Slameko lehen finalistak, Goitia eta Basque garaituta (14-15, 15-12 eta 5-1). Bigarren finalerdia hurrengo larunbatean jokatuko da, abuztuaren 8an, eta finala, berriz, San Roke egunean, abuztuaren 16an.
Urreistik zuntz haustura du eskuin besoan eta bizpahiru aste emango ditu pilotalekuetatik at
Mutrikuko puntistak min hartu zuen iragan larunbatean Gernikako Grand Slameko lehen jardunaldian, eta abuztuaren hasieran berriz kantxaratzea espero da.