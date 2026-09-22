FINAL FOUR - BIGARREN FINALERDIAK
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Erkiaga: “Finalean bikain jokatu beharko dugu, Xabi eta Basquek gogor jarriko digute eta”

Iragarkia
Erkiaga eta Gorka
18:00 - 20:00
Erkiaga eta Gorka Lauko Finaleko bigarren finalerdia jokatu ostean. Argazkia: ERAMAN!
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Azken eguneratzea

Aritz Erkiaga eta Gorka Sorozabal izango dira Lauko Finaleko bigarren finalistak, Urreisti eta Lekerika hiru jokotan garaituta (15-10, 13-15 eta 5-4). Gauzak horrela, txapelketan puntu gehien egin dituzten eta irabazteko faborito diren Barandika eta Basqueren aurka lehiatuko dira txapela lortzeko.

Erkiaga-Gorka eta Ihart-Maia bikoteek final handirako txartela lortu dute
Jai Alai League Gorka Sorozabal Aritz Erkiaga Pilota Zesta-punta

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