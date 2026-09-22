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Erkiaga: “Finalean bikain jokatu beharko dugu, Xabi eta Basquek gogor jarriko digute eta”
Aritz Erkiaga eta Gorka Sorozabal izango dira Lauko Finaleko bigarren finalistak, Urreisti eta Lekerika hiru jokotan garaituta (15-10, 13-15 eta 5-4). Gauzak horrela, txapelketan puntu gehien egin dituzten eta irabazteko faborito diren Barandika eta Basqueren aurka lehiatuko dira txapela lortzeko.
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