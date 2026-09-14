Barandika-Basque eta Elaia-Arai bikoteak Lauko Finalaren final handian izango dira
Barandikak eta Basquek Jai Alai Leagueko Lauko Finalaren lehen finalerdian garaipena lortu dute, Johan eta Manciri bi jokotan irabazita (15-11 eta 15-7), Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan jokatutako partidan.
Lehen jokoa oso estu joan da atsedenaldiraino (8-6), ondoren markagailuan zulotxoa zabaldu dute Barandikak eta Basquek (10-6), eta aldeari eutsi diote amaierara arte. Bi bikoteak serio jokatzen saiatu dira, eta tantoa egiten baino aurkarien hutsegitea eragitea izan dute helburu. Jokoaren bigarren erdia lehenengoa baino ikusgarriagoa izan da, eta detaile txikiek erabaki dute norgehiagoka. Azkenean aurrelari gernikarrak eta atzelari bidartarrak irabazi dute lehen jokoa (15-11).
Bigarren jokoa lehenengoaren oso antzekoa izan da. Atsedenaldira arte oso parekatua suertatu da, baina handik aurrera neurketa berriro hautsi da. Bigarrenean, gainera, abantaila handiagoa lortu dute bizkaitarrak eta lapurtarrak, batez ere Johanen hanka-sartzeak baliatuta. Biek estrategia argi zuten, jokoa atzean kargatu Manci lehertzeko, eta hein handi batean lortu dute. Horrek Johanek presaka jokatzea ere eragin du, eta haren hutsak. Azken txanpan 8-1eko partziala sartu diete horiek galtzaileei, eta jokoa aise poltsikoratu dute (15-7).
Era berean, Elaia Gogenolak eta Arai Lejardik Jai Alai Leaguearen Lauko Finalean lehen garaipena lortu dute, Lur Lejardiri eta Oaia Otañori bi jokotan irabazita (15-7 eta 15-11). Horrela, Lejardi ahizpen arteko deman Arai Lurri nagusitu zaio.
Lehendabiziko jokoa azkenean erraz irabazi dute faboritoek, Elaiak eta Araik, nahiz eta Lurrek eta Oiak hasiera ona eman partidari. Izan ere, aurrelari markinarra eta atzelari mutrikuarra 0-3 eta 1-4 jarri dira aurretik. Baina hortxe agortu zaie bolada ona, eta bikote bizkaitarrak markagailua irauli du, atsedenaldira 8-5 irabazten joateko. Kantxara bueltan ez da norgehiagokaren joera aldatu, eta Elaiak eta Araik ez dute barkatu, jokoa 15-7 poltsikoratuz.
Bigarren jokoan gauzak zailago jarri dizkiete Lurrek eta Oaiak Elaiari eta Arairi, baina ez da nahikoa izan. Markinarra eta mutrikuarra beti atzetik izan dira markagailuan, nahiz eta aurkariak gehiago estutu. Bizkaitarrak nagusi izan dira, sendo jokatuta. Azkenean 15-11 irabazi dute bigarren jokoa. Lur Lejardik azken sakean bi pasa egin ditu jarraian, eta neurketari bukaera eskasa eman dio.
Zure interesekoa izan daiteke
Elaia: “Garaipena lortu dugu, baina ez dut uste gure partidarik onena izan denik"
Elaia Gogenolak eta Arai Lejardik Jai Alai Leaguearen Lauko Finalean lehen garaipena lortu dute, Lur Lejardiri eta Oaia Otañori bi jokotan irabazita (15-7 eta 15-11). Horrela, Lejardi ahizpen arteko deman Arai Lurri nagusitu zaio.
Barandika: “Oraindik partida zailena falta zaigu, finala"
Barandikak eta Basquek Jai Alai Leagueko Lauko Finalaren lehen finalerdian garaipena lortu dute, Johan eta Manciri bi jokotan irabazita (15-11 eta 15-7), Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan jokatutako partidan.
Jai Alai Ligako Lauko finala, irailaren 14tik aurrera
Jai Alai Ligako Lauko finala aurkeztu dute asteazken honetan, Donostian, Karmelo Balda frontoian. Datozen hiru astelehenetan jokatuko dute. Emakumezkoetan, Elaia-Arai, Maite-Frida, Ihart-Maia eta Lur-Oaia lehiatuko dira; gizonezkoetan, berriz, Barandika-Basque, Erkiaga-Gorka, Urreisti-Lekerika eta Johan-Manci.
Johan Sorozabalek eskuratu du Lauko Finala jokatzeko azken txartela
Johan Sorozabalek eskuratu du irailaren 14an, 21ean eta 28an Donostian jokatuko den Jai Alai Leagueko Lauko Finalean parte hartzeko azken txartela.
Lekeitioko Master Seriesa, abuztuaren 22an eta 28an, Santi Brouarden
Santi Brouard pilotalekua prest dago Lekeitioko Masters Seriesa hartzeko. Erkiaga-Lekerika, Goitia-Atain, Laduche-Manci eta Goixerri-Salegi lehiatuko dira bertan. Finalerdiak abuztuaren 22an jokatuko dituzte. Final handia, berriz, hilaren 28an.
Barandikak eta Mancik jantzi dituzte Gernika Grand Slameko txapelak
Azken tantora berdinduta iritsi den finala, hirugarren seta, 4-4 eta Barandikak eta Mancik behin betiko tantoa eskuratu dute, txapela eskuratzeko. Lehen seta 15-10 irabazi dute, Erkiagak eta Undak 9-15 erantzun dute bigarrenean, eta hirugarrena azken tantoan erabaki da.
Barandika eta Oyhenard irabazle Donibane Lohizuneko 4ko masterrean
Barandika eta Oyhenard nagusitu dira Donibane Lohizuneko Master 4ko finalean, baina hirugarren jokoa behar izan dute Erkiaga eta Basque mendean hartzeko. Lehenbizikoan, Ispasterkoa eta Bidartekoa izan dira nagusi, 15-13. Bigarrena, baina, gernikarrak eta Donibane Lohizunekoak eskuratu dute, 13-15. Kitarakoan, berriz, Barandika eta Oyhenard jaun eta jabe izan dira: 1-5. Gernikako aurrelaria bolada onean dago, jokatu dituen azken 12 partidetatik 11 poltsikoratu baititu.
Barandikak eta Oyhenardek Donibane Lohizuneko Master 4 txapelketaren finalerako txartela lortu dute
Jean Olharan eta Gorka Sorozabal bi jokotan mendean hartu zituzten. Lehenengoa estu joan zen (15-14). Bigarrenean, tarte handiagoarekin, 15-9 gailendu ziren Barandika eta Oyhenard. Ostegun honetan jokatuko dute finala. Erkiaga eta Basquerekin neurtuko dituzte indarrak.
Clement Garciak eta Jerome Portetek Master 3 txapelketa irabazi dute, Donibane Lohizunen
Asteartean jokatutako finalean, Ludovic Laduche eta Theo Laborde menderatu dituzte, bi jokotan, 15-10 eta 15-11.