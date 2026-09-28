JAI ALAI LEAGUE
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Barandika Jai Alai Liga irabazi berritan: “Inork ez zuen espero, ezta nik ere”

Iragarkia
Barandika eta Basque
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Barandikak eta Basquek lortu dute Jai Alai Ligako urrezko gerrikoa, Erkiaga eta Gorka bi jokotan garaitu ostean (15-6 eta 15-12). Basquek bere lehen gerrikoa lortu du, Barandikak, berriz, hirugarrena.

Jai Alai League Xabier Barandika Gernika Jai Alai Pilota Zesta-punta Thibault Basque

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