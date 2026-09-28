Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Barandika Jai Alai Liga irabazi berritan: “Inork ez zuen espero, ezta nik ere”
Barandikak eta Basquek lortu dute Jai Alai Ligako urrezko gerrikoa, Erkiaga eta Gorka bi jokotan garaitu ostean (15-6 eta 15-12). Basquek bere lehen gerrikoa lortu du, Barandikak, berriz, hirugarrena.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Maia bere bigarren urrezko gerrikoaz: “Gazteena naiz, baina ikusten da grina daukadala”
ZUZENEAN
Duela min.
Barandika-Basque eta Ihart-Maia bikoteek jantzi dute Urrezko Gerrikoa, Lauko Final handia irabazita
ZUZENEAN
Duela min.
Nor izango da Jai Alai Ligako bikoterik onena?
ZUZENEAN
Duela min.
Erkiaga: “Finalean bikain jokatu beharko dugu, Xabi eta Basquek gogor jarriko digute eta”
ZUZENEAN
Duela min.
Erkiaga-Gorka eta Ihart-Maia bikoteek Lauko Finalaren final handirako txartela lortu dute
ZUZENEAN
Duela min.
Ihart Arakistain: “Finalean partida polit bat jokatuta, txapela eraman dezakegu etxera”
ZUZENEAN
Duela min.
Elaia: “Garaipena lortu dugu, baina ez dut uste gure partidarik onena izan denik"
ZUZENEAN
Duela min.
Barandika-Basque eta Elaia-Arai bikoteak Lauko Finalaren final handian izango dira
ZUZENEAN
Duela min.
Barandika: “Oraindik partida zailena falta zaigu, finala"
Gehiago ikusi