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Maia sobre su segundo cinturón dorado: “Soy la más joven, pero se ve que tengo garra”
Ihart y Maia se han proclamado campeonas de la Jai Alai League tras ganar a Elaia y Arai en tres juegos (12-15, 15-10 y 2-5). Ihart llevará su primer cinturón de oro y se ha mostrado satisfecha de haber ganado contra las primeras. Maia, por su parte, cuenta con el segundo seguido, y la joven zaguera de 15 años espera seguir así "durante muchos años más".
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