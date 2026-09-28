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Maia sobre su segundo cinturón dorado: “Soy la más joven, pero se ve que tengo garra”

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Ihart eta Maia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maia bere bigarren urrezko gerrikoaz: “Gazteena naiz, baina ikusten da grina daukadala”
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Última actualización

Ihart y Maia se han proclamado campeonas de la Jai Alai League tras ganar a Elaia y Arai en tres juegos (12-15, 15-10 y 2-5). Ihart llevará su primer cinturón de oro y se ha mostrado satisfecha de haber ganado contra las primeras. Maia, por su parte, cuenta con el segundo seguido, y la joven zaguera de 15 años espera seguir así "durante muchos años más".

Barandika-Basque e Ihart-Maia ganan la gran final de la Final Four de la Jai Alai League
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