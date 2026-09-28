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Basque: “Estoy muy orgulloso de ganar y hacerlo con Xabi es muy importante”
Barandika y Basque han logrado el cinturón de oro de la Jai Alai League tras derrotar en dos sets a Erkiaga y Gorka (15-6 y 15-12). Basque ha conseguido su primer cinturón, mientras que Barandika ha logrado el tercero.
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