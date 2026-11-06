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Se prevé un duro duelo para la 3ª jornada del Winter Series
Euskaraz irakurri: Lehia gogorra aurreikusten da Winter Series txapelketako 3. jardunaldirako
Olharan-Gorka y Johan Ibarluzea se miden en la tercera jornada de las Eusko Label Winter Series, dos parejas que le meten ritmo y fuerza a la pelota, por lo que se prevé un partido disputado.
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