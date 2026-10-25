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Johan y Basque, vigentes campeones del Winter Series: “Todo el mundo quiere participar en este torneo"

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Johan eta Thibaut Basque Winter Series
18:00 - 20:00
Johan y Basque, en la final en la que se proclamaron campeones. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Johan Sorozabal eta Thibault Basqueri elkarrizketa Eusko Label Winter Series 2026-2027 ekitaldiaren atarian
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Última actualización

Este lunes comienza la sexta edición del Eusko Label Winter Series. Johan Sorozabal y Thibault Basque, campeones de la anterior edición, rememoran su victoria en la última final y cuentan cómo afrontan eta nueva edición.

Johan y Basque, campeones del Eusko Label Winter Series 2025-2026
Johan Sorozabal Eusko Label Winter Series Cesta punta Thibault Basque

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