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Urreisti vs. Atain y Goitia vs. Oyhenard, en la primera jornada del Eusko Label Winter Series
Comienza una nueva edición del Eusko Label Winter Series el lunes 26 de octubre. El experto Ibon Aldazabal ha analizado los dos primeros encuentros del campeonato: Urreisti vs. Atain y Goitia vs. Oyhenard.
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