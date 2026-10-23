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Urreisti vs. Atain y Goitia vs. Oyhenard, en la primera jornada del Eusko Label Winter Series

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Winter Series 26-27
18:00 - 20:00
La 6ª edición del Eusko Label Winter Series comienza el lunes, 26 de octubre
Euskaraz irakurri: Urreisti vs Atain eta Goitia vs. Oyhenard, Eusko Label Winter Serieseko lehen jardunaldian
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Última actualización

Comienza una nueva edición del Eusko Label Winter Series el lunes 26 de octubre. El experto Ibon Aldazabal ha analizado los dos primeros encuentros del campeonato: Urreisti vs. Atain y Goitia vs. Oyhenard.

Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

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