4. jardunaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Erkiaga-Salegi eta Johan-Ibarluzea bikoteek jokatuko dute gaurko Eusko Label Winter Series partida

Bi bikoteek ligaxkan aukerekin jarraitzea dute jokoan; izan ere, gaur egun A multzoko sailkapeneko hirugarren eta laugarren postuetan daude, hurrenez hurren.

Eusko Label Winter Series 2026-27

Eusko Label Winter Series txapelketako 4. jardunaldia.

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eusko Label Winter Series txapelketako laugarren jardunaldia jokatuko dute gaur, astelehena, Erkiaga-Salegi eta Johan-Ibarluzea bikoteek, A Multzoan. 

Erkiagak eta Salegik, 0 punturekin, irabazteko beharra dute, Olharan eta Gorkaren aurkako ligaxkako 3. partidari arnas apur batekin ekiteko. Galduz gero, ia kalean egongo lirateke. Johan eta Ibarluzea ere antzera dabiltza, baina puntu bat badute, behintzat.  

Partida, astelehenero bezala, 21:45ean izango da ikusgai, streaming bidez, kirolakeitb.eus atarian eta ETB1en.

Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X