Del 26 de octubre, al 13 de febrero
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Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2026-2027

El torneo constará de 17 jornadas, y empieza el 26 de octubre. Todos los partidos se disputarán en lunes, a excepción de la final, que será el sábado 13 de febrero. Los encuentros se podrán ver en kirolakeitb.eus y en ETB1.
Winter Series: pilotariak
Foto: Eraman!
Euskaraz irakurri: 2026-2027ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
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Última actualización

El Eusko Label Winter Series de 2026-2027 se disputa del 26 de octubre al 13 de febrero. Ocho parejas participarán en la sexta edición del campeonato, repartidas en dos grupos, y todos los partidos tendrán lugar en el frontón Jai Alai de Gernika.

La fase de cuartos de final se jugará en doce partidos, repartidos en diez jornadas, del 26 de octubre al 28 de diciembre; el 4 de enero dará comienzo la liguilla semifinal, que constará de seis jornadas, y las dos mejores parejas de esa liguilla semifinal se enfrentarán en la gran final, el sábado 13 de febrero a las 21:00 horas.

Todos los partidos se podrán ver en kirolakeitb.eus y en ETB1. 

FASE DE CUARTOS DE FINAL

CLASIFICACIÓN

GRUPO A

  J
GTFTC+/-
       
1.ºErkiaga-Salegi00000
2.ºJohan-Ibarluzea00000
3.ºOlharan-Gorka00000
4.ºGoixerri-Lekerika00000
       

GRUPO B

  J
GTFTC+/-
       
1.ºUrreisti-Atain00000
2.ºLaduche-Manci00000
3.ºGoitia-Oyhenard00000
4.ºBarandika-Basque00000
       

CALENDARIO

JORNADA 1 (26 de octubre)

  • Grupo B: Urreisti-Atain vs. Goitia-Oyhenard
  • Grupo A: Erkiaga-Salegi vs. Goixerri-Lekerika

JORNADA 2 (2 de noviembre)

  • Grupo B: Laduche-Manci vs. Barandika-Basque

JORNADA 3 (9 de noviembre)

  • Grupo A: Olharan-Gorka vs. Johan-Ibarluzea

JORNADA 4 (16 de noviembre)

  • Por determinar

JORNADA 5 (23 de noviembre)

  • Por determinar

JORNADA 6 (30 de noviembre)

  • Por determinar

JORNADA 7 (7 de diciembre)

  • Por determinar

JORNADA 8 (14 de diciembre)

  • Por determinar

JORNADA 9 (21 de diciembre)

  • Por determinar

JORNADA 10 (28 de diciembre)

  • Dos partidos, por determinar

LIGUILLA SEMIFINAL

JORNADA 1 (4 de enero)

  • Por determinar

JORNADA 2 (11 de enero)

  • Por determinar

JORNADA 3 (18 de enero)

  • Por determinar

JORNADA 4 (25 de enero)

  • Por determinar

JORNADA 5 (1 de febrero)

  • Por determinar

JORNADA 6 (8 de febrero)

  • Por determinar

FINAL

  • Por determinar
Cesta punta Pelota Jai Alai League Xabier Barandika Thibault Basque Eusko Label Winter Series

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