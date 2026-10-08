Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2026-2027

El Eusko Label Winter Series de 2026-2027 se disputa del 26 de octubre al 13 de febrero. Ocho parejas participarán en la sexta edición del campeonato, repartidas en dos grupos, y todos los partidos tendrán lugar en el frontón Jai Alai de Gernika.

La fase de cuartos de final se jugará en doce partidos, repartidos en diez jornadas, del 26 de octubre al 28 de diciembre; el 4 de enero dará comienzo la liguilla semifinal, que constará de seis jornadas, y las dos mejores parejas de esa liguilla semifinal se enfrentarán en la gran final, el sábado 13 de febrero a las 21:00 horas.

Todos los partidos se podrán ver en kirolakeitb.eus y en ETB1.