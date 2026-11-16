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Erkiaga: “Lehian gaude, baina ea ez dugun lehen jardunaldiko akatsa garesti ordaintzen”
Erkiagak eta Salegik bi jokotan garaitu dituzte Johan eta Ibarluzea (15-12 eta 15-12). Garaipen honekin lortutako 4 puntuekin, lehiaketan bizirik jarraitzen du bikote arrosak.
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