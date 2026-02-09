EUSKO LABEL WINTER SERIES

Johanek finala jokatuko du Olharanek eta Basquek Urreistiri eta Lopezi irabazi ondoren, atzelari zumaiarraren agurrean

Paueko aurrelaria eta Bidarteko atzelaria bikote gipuzkoarra baino askoz gehiago izan dira, eta partida bi jokotan irabazi dute (10-15 eta 12-15).

Jean-Olharan-Thibault-Basque-besarkada-Winter-Series-finalerdiak

Jean Olharan eta Thibault Basqueren arteko besarkada partida irabazi ondoren. Irudia: EITB

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Jean Olharanek eta Thibault Basquek bi jokotan (10-15 eta 12-15) irabazi diete Eñaut Urreistiri eta Imanol Lopezi Gernikako Jai Alai pilotalekuan jokatu den Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako azken jardunaldian. Olharan eta Basque bikote gipuzkoarra baino askoz gehiago izan dira, erritmo gutxiko eta kalitate eskaseko norgehiagokan.

Horrela, finala Basquerekin batera jokatuko duen aurrelaria Johan Sorozabal izango da, bera baita azkenean hirugarren postuan sailkatu dena. 

Bestalde, Imanol Lopezek porrotarekin agur esan dio Jai Alai pilotalekuari, Gernikan jokatu duen azken partidan. Behin betiko erretiroa hartu aurretik, Zumaiako San Telmoetan, duela 23 urte San Fermin egun batean debuta egin zuen kantxari agur esan dio Lopezek.

Jean Olharanek jokatu du Xabi Barandika lesionatuaren ordez, eta lehen jokoan ia hasieratik nagusi izan da. Urreistik eta Lopezek hotz hasi dute partida, batez ere Mutrikuko aurrelariak. Biek opari dezente egin dituzte, eta konturatu direnerako Paueko aurrelariak eta Bidarteko atzelariak alde egin diete markagailuan. 

Dagoeneko jokoa galduta erreakzio txiki bat izan dute, baina beranduegi zen Olharan inspiratuaren eta Basque langilearen aurrean (10-15). Ez da berdinketa bakar bat izan lehen jokoan zehar.

Bigarren jokoan, Olharanek zertxobait errendimendua jaitsi du, agian bikote gipuzkoarrak kutsatuta, eta lehen jokoan baino akats gehiago egin ditu. Bere aldetik, Lopez Urreisti berpizten saiatu da, aurrelari mutrikuarrak partidatik at zirudien eta. Hala eta guztiz ere, Gipuzkoako bikotea gertu mantendu da bigarren partzialean, eta azken txanpara arte bizirik iritsi da.

Hala ere, ez da nahikoa izan eta 12-15 galdu dute. Bigarren jokoan ez bezala, hainbat berdinketa izan dira. Paueko aurrelariak tanto bikain batekin amaiera eman dio neurketari, baliteke partidako tantorik onena izatea.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

