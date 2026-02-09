Eusko Label Winter Series
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Gernikako Jai Alai pilotalekuak agur esan dio Imanol Lopez atzelari handiari

Imanol-Lopezi-omenaldia-Winter-Series
18:00 - 20:00
Imanol Lopez atzelari zumaiarraren esker ona, Gernikako Jai Alai pilotalekuan. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zumaiako atzelariak esan duenez, "uste baino lasaiago egon naiz". Hala ere, "eguna arraro samarra" izan dela onartu du. "Oso eskertuta nago, Gernikan hasi nintzen, eta hemen bukatu dut, oso polita da", azpimarratu du. "Pozik nihoa", erantsi duenez.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X