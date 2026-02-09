Eusko Label Winter Series
Johan jugará la final tras ganar Olharan y Basque a Urreisti y López en la despedida del zaguero de Zumaia

El delantero de Pau y el zaguero de Bidarte han sido muy superiores a la pareja guipuzcoana y han solventado el choque en dos sets (10-15 y 12-15).
Euskaraz irakurri: Eusko Label Winter finalerdiak Serieak: Johanek finala jokatuko du Olharan eta Basquek Urreisti eta Lopezi bi setetan irabazita Zumaiako atzelariaren agurrean
Jean Olharan y Thibault Basque han ganado en dos sets (10-15 y 12-15) a Eñaut Urreisti y Imanol López en la última jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika. Olharan y Basque han sido muy superiores a la pareja guipuzcoana en un encuentro carente de ritmo y con poca calidad en el que ha sobresalido el delantero de Pau.

De esta manera, el delantero que disputará la final junto a Basque será Johan Sorozabal, ya que es el que finalmente se ha clasificado en tercera posición. 

Por otro lado, Imanol López se ha despedido con derrota del frontón Jai Alai en su último partido en Gernika. Antes de la retirada definitiva, en los San Telmos de Zumaia, el Mariscal se ha despedido de la cancha donde debutó hace 23 años en un día de San Fermín. Aquel 7 de julio marcó el inicio de la brillante carrera del mejor puntista de las últimas dos décadas, junto a su paisano Goikoetxea.

Jean Olharan, que ha jugado en lugar del lesionado Xabi Barandika, ha dominado el primer set casi de principio a fin. Urreisti y López han empezado muy fríos el encuentro, especialmente el delantero de Mutriku. Ambos han hecho bastantes regalos y para cuando han querido darse cuenta el delantero de Pau y el zaguero de Bidarte se han marchado en el luminoso. 

Con el juego perdido han tenido una pequeña reacción, pero era demasiado tarde ante un Olharan muy suelto y un Basque muy serio (10-15). No se ha registrado ni un solo empate en el primer parcial.

En el segundo set, Olharan ha bajado su rendimiento, quizás contagiado por la pareja guipuzcoana, y ha cometido más errores que en el primer juego. Por su parte, López ha tratado de resucitar a su compañero, ya que Urresiti parecía desconectado del partido. 

Pese a todo, la pareja guipuzcoana se ha mantenido cerca en el marcador en el segundo parcial y viva en el choque hasta la recta final. Sin embargo, no ha sido suficiente y han caído por 12-15. A diferencia del primer set en el segundo si se han registrado varios empates. El delantero de Pau ha finalizado el encuentro con un gran tanto, quizá el mejor del partido.

