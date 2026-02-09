Jean Olharan y Thibault Basque han ganado en dos sets (10-15 y 12-15) a Eñaut Urreisti y Imanol López en la última jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika. Olharan y Basque han sido muy superiores a la pareja guipuzcoana en un encuentro carente de ritmo y con poca calidad en el que ha sobresalido el delantero de Pau.

De esta manera, el delantero que disputará la final junto a Basque será Johan Sorozabal, ya que es el que finalmente se ha clasificado en tercera posición.

Por otro lado, Imanol López se ha despedido con derrota del frontón Jai Alai en su último partido en Gernika. Antes de la retirada definitiva, en los San Telmos de Zumaia, el Mariscal se ha despedido de la cancha donde debutó hace 23 años en un día de San Fermín. Aquel 7 de julio marcó el inicio de la brillante carrera del mejor puntista de las últimas dos décadas, junto a su paisano Goikoetxea.