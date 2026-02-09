Eusko Label Winter Series
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Urreisti-Lopez vs Olharan-Basque finalerdietako neurketaren azken tantoa

Jean-Olharan-Imanol-Lopez-Winter-Series-finalerdiak
18:00 - 20:00
Olharanen eta Lopezen arteko agurra partida bukaeran. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Jean Olharanek eta Thibault Basquek bi jokotan (10-15 eta 12-15) irabazi diete Eñaut Urreistiri eta Imanol Lopezi Gernikako Jai Alai pilotalekuan jokatu den Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako azken jardunaldian. 

Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X