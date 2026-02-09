Eusko Label Winter Serieak
Jean Olharan: "Oso pozik nago Johanengatik, eta finala irabaztea espero dut"

Jean-Olharan-Thibault-Basque-elkarrizketa
18:00 - 20:00

Jean Olharan eta Thibault Basque, Ane Muruamendiaraz kazetariarekin. Irudia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Jean Olharanek eta Thibault Basquek bi jokotan (10-15 eta 12-15) irabazi diete Eñaut Urreistiri eta Imanol Lopezi Gernikako Jai Alai pilotalekuan jokatu den Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako azken jardunaldian.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

