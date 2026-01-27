La lesión de Barandika obligará muy probablemente a aplazar la final del Eusko Label Winter Series

La lesión sufrida por Xabi Barandika en la cuarta jornada de la liguilla semifinal del Eusko label Winter Series de 2025-2026, este lunes por la noche, obligará muy probablemente a aplazar la final del campeonato, prevista inicialmente para el 15 de febrero. El puntista de Gernika recibió, en el transcurso del segundo set del partido, un fuerte pelotazo, a consecuencia del que sufre una rotura en el codo; en las próximas horas o en los siguientes días decidirán si es operado.

En este contexto, el lunes se disputó el encuentro que enfrentaba a Barandika y Thibault Basque con Alex Goitia y Unai Lekerika. En el segundo set, con 12-12 en el marcador, Goitia enganchó una pelota de rebote, y esta, al salir de la cesta del de Markina-Xemein, impactó en Barandika, que inmediatamente quedó tendido sobre la cancha.