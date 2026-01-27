Cesta punta
La lesión de Barandika obligará muy probablemente a aplazar la final del Eusko Label Winter Series

El puntista de Gernika recibió, el lunes, un fuerte pelotazo en el partido de la cuarta jornada de la liguilla semifinal; como consecuencia de ello, sufre una rotura en el codo, y en las próximas horas o en los siguientes días decidirán si es operado.
Thibault Basque sujeta el dañado brazo de Xabi Barandika, visiblemente dolorido.. Foto: Eraman!

Thibault Basque sujeta el dañado brazo de Xabi Barandika, visiblemente dolorido.. Foto: Eraman!

Euskaraz irakurri: Litekeena da Eusko Label Winter Serieseko finala atzeratzea, Barandikaren lesioagatik
J. E. R. | EITB

Última actualización

La lesión sufrida por Xabi Barandika en la cuarta jornada de la liguilla semifinal del Eusko label Winter Series de 2025-2026, este lunes por la noche, obligará muy probablemente a aplazar la final del campeonato, prevista inicialmente para el 15 de febrero. El puntista de Gernika recibió, en el transcurso del segundo set del partido, un fuerte pelotazo, a consecuencia del que sufre una rotura en el codo; en las próximas horas o en los siguientes días decidirán si es operado.

En este contexto, el lunes se disputó el encuentro que enfrentaba a Barandika y Thibault Basque con Alex Goitia y Unai Lekerika. En el segundo set, con 12-12 en el marcador, Goitia enganchó una pelota de rebote, y esta, al salir de la cesta del de Markina-Xemein, impactó en Barandika, que inmediatamente quedó tendido sobre la cancha.

Barandika se retiró a vestuarios, donde fue atendido rápidamente, y regresó, unos minutos después, a la cancha. Resistió el dolor hasta finalizar el partido, y, de hecho, fue el autor del tanto decisivo, que dio el segundo set a su pareja, por 15-14.

Barandika y Basque habían ganado el primer set, 15-6, con lo que se adjudicaron un triunfo que los lleva a la gran final del Eusko Label Winter Series. El partido decisivo por las txapelas estaba programado para el 15 de febrero, domingo, a las 12:00 horas, en el Jai Alai de Gernika, pero muy probablemente será aplazado, ante la lesión del delantero.

Como ha quedado dicho, en las próximas horas o jornadas se determinará si Barandika pasa o no por quirófano para ser operado de su lesión en el codo. 

Barandika y Basque, a la final con sangre, sudor y lágrimas en un partido épico
Vídeo: Xabi Barandika recibe un tremendo pelotazo en el segundo set de la semifinal del Eusko Label Winter Series ante Alex Goitia y Unai Lekerika
Pelota Cesta punta Eusko Label Winter Series

