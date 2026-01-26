Eusko Label Winter Series
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Basque: "La lesión de Barandika ha condicionado el final de partido"

Basque entrevista Winter Series
18:00 - 20:00
El zaguero de Bidarte (Lapurdi), Thibault Basque. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa. Thibault Basqueren adierazpenak Xabi Barandikarekin batera Alex Goitiari eta Unai Lekerikari Eusko Label Winter Serieseko finalerdietan bi jokotan irabazi ondoren
author image

EITB

Última actualización

El zaguero labortano espera que su delantero se recupere a tiempo para la final tras haber logrado ambos este lunes el billete para disputarla. Xabi Barandika y Thibault Basque han ganado en dos sets (15-6 y 15-14) a Alex Goitia y Unai Lekerika en la cuarta jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series.

Vídeo: Xabi Barandika recibe un tremendo pelotazo en el segundo set de la semifinal del Eusko Label Winter Series ante Alex Goitia y Unai Lekerika
Vídeo: Último tanto del partido de semifinales del Eusko Label Winter Series Barandika-Basque vs. Goitia-Lekerika (15-6 y 15-14)
Eusko Label Winter Series Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X