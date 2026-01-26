Basque: "La lesión de Barandika ha condicionado el final de partido"
El zaguero labortano espera que su delantero se recupere a tiempo para la final tras haber logrado ambos este lunes el billete para disputarla. Xabi Barandika y Thibault Basque han ganado en dos sets (15-6 y 15-14) a Alex Goitia y Unai Lekerika en la cuarta jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series.
Último tanto del partido de semifinales Barandika-Basque vs. Goitia-Lekerika (15-6 y 15-14)
Xabi Barandika y Thibault Basque han ganado en dos sets (15-6 y 15-14) a Alex Goitia y Unai Lekerika en la cuarta jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Barandika recibe un tremendo pelotazo en el segundo set de la semifinal ante Goitia y Lekerika
Con el 12-12 en el marcador ha llegado el susto del partido, un rebotazo de Goitia ha impactado directamente en el cuerpo de Barandika, que ha tenido que retirarse momentáneamente de la cancha, visiblemente dolorido y con sangre en su codo.
