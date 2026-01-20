WINTER SERIEAK 2025-2026
Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako ligaxkaren 3.jardunaldiko hiru tanto onenak

18:00 - 20:00

Johan Sorozabal, Eñaut Urreisti eta Imanol Lopezen aurkako partidan. Irudia: ERAMAN!

author image

EITB

Azken eguneratzea

