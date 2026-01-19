Johan Sorozabal: "Ez dakit pilota barruan edo kanpoan zegoen; epaileak barruan zegoela esan du eta berak du arrazoia"
Johan eta Gorka Sorozabalek garaipena lortu dute Urreisti eta Lopezen aurka. Azken tantoaren polemikaren ostean, Johanek esan du ez dakiela pilota kanpoan edo barruan zegoen, baina Gorkak kanpoan zegoela uste du. Hala ere, anaiak pozik daude irabazi dutelako.
Johan eta Gorkak hiru setetan irabazi die Urreisti eta Lopezi (15-11, 11-15 eta 4-5). Azken tanto polemikoa izan da, 4-4 joanda, ez baitute jakin Johanek botatako bi pareta balekoa zen ala ez. Azkenean, epaileek lapurtarrei eman diete garaipena.
Hirugarren jokoan azken tanto polemiko batek erabaki du berriz norgehiagoka. Bigarren porrot honek (15-11, 11-15 eta 4-5), hanka eta erdi txapelketatik kanpo utzi dio bikote gipuzkoarrari, baina oraindik bizirik. Ligaxkako azken partida 2-0 irabazi eta gainerako emaitzen menpe egotea geratzen zaie bakarrik.
Barandika: "Partida nahiko txukuna egin dugu"
Xabi Barandikak eta Thibault Basquek hiru jokotan (15-11, 12-15 eta 5-2) gainditu dituzte Johan eta Gorka Sorozabal Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkaren bigarren jardunaldian, Gernikako Jai Alai pilotalekuan.
Xabi Barandikak eta Thibault Basquek hiru jokotan (15-11, 12-15 eta 5-2) gainditu dituzte Johan eta Gorka Sorozabal Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkaren bigarren jardunaldian, Gernikako Jai Alai pilotalekuan.
Garaileek aurkarien hasiera kaskarra aprobetxatu dute lehen jokoa nahiko erraz irabazteko. Bigarrenean, ordea, Sorozabal anaiek nabarmen hobetu dute euren jokoa, hirugarren jokoa behartuz. Hirugarrenean, ordea, gernikarra eta bidartarra sendoagoak izan dira.
Goitia: "Zuzenean Urreistik pilota ukitzen duela iruditu zait"
Urreisti-Lopez eta Goitia-Lekerika, lehen faseko multzoko bi liderrak, elkarren aurka neurtu dira gaur Gernikan, Eusko Label Winter Serieseko finalerdien ligaxkaren lehen jardunaldian. Bigarren bikoteak lortu du garaipen baliotsua hiru jokotan (13-15, 15-10 eta 4-5), zeresana emango duen azken tanto polemiko batekin.