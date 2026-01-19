WINTER SERIEAK 2025-2026
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Johan Sorozabal: "Ez dakit pilota barruan edo kanpoan zegoen; epaileak barruan zegoela esan du eta berak du arrazoia"

18:00 - 20:00
Johan Sorozabal, Ane Muruamendiaraz eta Gorka Sorozabal
author image

EITB

Azken eguneratzea

Johan eta Gorka Sorozabalek garaipena lortu dute Urreisti eta Lopezen aurka. Azken tantoaren polemikaren ostean, Johanek esan du ez dakiela pilota kanpoan edo barruan zegoen, baina Gorkak kanpoan zegoela uste du. Hala ere, anaiak pozik daude irabazi dutelako.

Urreisti eta Lopez hiru setetan erori dira Johan eta Gorkaren aurka eta kanporaketaren atarian geratu dira
Azken tanto polemiko batek garaipena eman die Johan eta Gorkari
Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X