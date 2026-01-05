Goitia y Lekerika se imponen a Urreisti y López en un final de infarto
Las dos mejores parejas de la primera fase del Winter, Urreisti-López y Goitia-Lekerika, se han enfrentado en la primera jornada de las semifinales del Eusko Label Winter Series. Los segundos se han llevado el gato al agua en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) con un polémico tanto final, que ha marcado el partido.
Ambas duplas sumaron un total de 9 puntos en la fase de grupos, con dos victorias y una derrota para cada uno. Con esos números, lograron clasificarse como cabezas de grupo.
En un inicio de partido falto de ritmo y con muchos fallos por parte de ambas parejas, Urreisti y López han dominado en muchos tantos, pero no han logrado materializarlos por la gran defensa de los vizcaínos. A falta de juego la emoción ha sido máxima ya que se han dado múltiples empates hasta el tramo final del primer set. En ese final del juego, Goitia y Lekerika han estado algo más acertados que sus rivales para inclinar la balanza a su favor (13-15), con algo de suerte también.
En el segundo set, los guipuzcoanos han devuelto el golpe a la pareja vizcaína no sin trabajo y sufrimiento. El delantero de Mutriku y el zaguero de Zumaia han logrado distanciarse al final del set gracias a un par de regalos de Goitia, especialmente desconectado en este tramo del choque. Urreisti, pese a no estar muy fino durante todo el partido, ha acertado a cerrar el set (15-10).
En el tercer set de desempate, Urreisti y López también han comenzado mandando y apabullando a sus rivales con un 3-0 inicial. Posteriormente, Lekerika se ha marcado un gran dos paredes tratando de reaccionar, pero con el 4-1 parecía imposible. Sin embargo, López no ha acertado a embolsar una pelota y Urreisti ha cometido dos errores consecutivos que han puesto el 4-4 en el marcador.
En un último tanto con polémica, los guipuzcoanos han reclamado que una pelota ha salido totalmente de la cesta de Lekerika, y acto seguido los vizcaínos que Urreisti había tocado antes la pelota con la cesta. Los jueces han dado la razón a los segundos (4-5).
El próximo lunes se disputará la segunda jornada de semifinales: Barandika-Basque vs. Johan-Gorka.
Goitia: "En directo me ha parecido que Urreisti toca la pelota"
Polémico último tanto del partido Urreisti-López vs. Goitia-Lekerika de la liguilla de semifinales
Los tres mejores tantos de la 10ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 10ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Jon Ibarluzea, Aritz Erkiaga y Thibault Basque.
El último tanto y las declaraciones de los ganadores del partido Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika
Ha sido el partido de despedida de Ariz Erkiaga y Jon Ibarluzea, que se han llevado la victoria en tres juegos (9-15, 15-14 y 5-3) ante Alex Goitia y Unai Lekerika, ya clasificados para semifinales.
Barandika y Basque logran el último billete para semifinales tras doblegar en dos sets a Urrutia y Del Río
Así, Barandika-Basque, Urreisti-López, Johan-Gorka y Goitia-Lekerika serán las parejas que se verán las caras en la liguilla de semifinales.
Barandika: "Era muy difícil ponerse a la pelota por la humedad, la pared izquierda estaba totalmente mojada"
Xabi Barandika y Thibault Basque han conseguido el último billete para las semifinales del Eusko Label Winter Series tras doblegar en dos sets (15-13 y 15-10) a Thomas Urrutia y Julen del Río en el frontón Jai Alai de Gernika.
El último tanto en la victoria de Barandika-Basque sobre Urrutia-Del Río
Xabi Barandika y Thibault Basque han conseguido el último billete para las semifinales del Eusko Label Winter Series tras doblegar en dos sets (15-13 y 15-10) a Thomas Urrutia y Julen del Río en el frontón Jai Alai de Gernika.
Los tres mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Thomas Urrutia, Goixerri y Julen del Río.
Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
El torneo constará de 18 jornadas, y empieza el 27 de octubre. Todos los partidos se disputarán en lunes, a excepción de la final, que será el domingo 15 de febrero. Los encuentros se podrán ver en ETB1 y eitb.eus.