Goitia y Lekerika se imponen a Urreisti y López en un final de infarto

La pareja vizcaína ha ganado en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) a la guipuzcoana en un final marcado por la polémica.
Urreisti-Lopez vs Goitia-Lekerika partida bukaera Winter Series finalerdiak
Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Goitia eta Lekerika Urreisti eta Lopezi gailendu zaizkie bihotzekoak jota, Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkako lehen jardunaldian
E. L. H. | EITB

Última actualización

Las dos mejores parejas de la primera fase del Winter, Urreisti-López y Goitia-Lekerika, se han enfrentado en la primera jornada de las semifinales del Eusko Label Winter Series. Los segundos se han llevado el gato al agua en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) con un polémico tanto final, que ha marcado el partido.

Ambas duplas sumaron un total de 9 puntos en la fase de grupos, con dos victorias y una derrota para cada uno. Con esos números, lograron clasificarse como cabezas de grupo.

En un inicio de partido falto de ritmo y con muchos fallos por parte de ambas parejas, Urreisti y López han dominado en muchos tantos, pero no han logrado materializarlos por la gran defensa de los vizcaínos. A falta de juego la emoción ha sido máxima ya que se han dado múltiples empates hasta el tramo final del primer set. En ese final del juego, Goitia y Lekerika han estado algo más acertados que sus rivales para inclinar la balanza a su favor (13-15), con algo de suerte también.

En el segundo set, los guipuzcoanos han devuelto el golpe a la pareja vizcaína no sin trabajo y sufrimiento. El delantero de Mutriku y el zaguero de Zumaia han logrado distanciarse al final del set gracias a un par de regalos de Goitia, especialmente desconectado en este tramo del choque. Urreisti, pese a no estar muy fino durante todo el partido, ha acertado a cerrar el set (15-10).

En el tercer set de desempate, Urreisti y López también han comenzado mandando y apabullando a sus rivales con un 3-0 inicial. Posteriormente, Lekerika se ha marcado un gran dos paredes tratando de reaccionar, pero con el 4-1 parecía imposible. Sin embargo, López no ha acertado a embolsar una pelota y Urreisti ha cometido dos errores consecutivos que han puesto el 4-4 en el marcador.

En un último tanto con polémica, los guipuzcoanos han reclamado que una pelota ha salido totalmente de la cesta de Lekerika, y acto seguido los vizcaínos que Urreisti había tocado antes la pelota con la cesta. Los jueces han dado la razón a los segundos (4-5).

El próximo lunes se disputará la segunda jornada de semifinales: Barandika-Basque vs. Johan-Gorka.

Eusko Label Winter Series Cesta punta

