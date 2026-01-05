Goitia: "Zuzenean Urreistik pilota ukitzen duela iruditu zait"
Urreisti-Lopez eta Goitia-Lekerika, lehen faseko multzoko bi liderrak, elkarren aurka neurtu dira gaur Gernikan, Eusko Label Winter Serieseko finalerdien ligaxkaren lehen jardunaldian. Bigarren bikoteak lortu du garaipen baliotsua hiru jokotan (13-15, 15-10 eta 4-5), zeresana emango duen azken tanto polemiko batekin.
Goitia-Lekerika bikoteak Urreisti eta Lopez hartu ditu mendean, partida amaiera polemiko batean
Urreisti-Lopez vs Goitia-Lekerika finalerdietako ligaxkako partidaren azken tanto polemikoa
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 10. jardunaldiko hiru tanto onenak
Jon Ibarluzeak, Aritz Erkiagak eta Thibault Basquek egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 10. jardunaldiko tantorik onenak.
Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika partidako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
Ariz Erkiaga eta Jon Ibarluzearen agurreko neurketa izan da, eta garaipena lortu dute hiru jokotan (9-15, 15-14 eta 5-3) Alex Goitiaren eta Unai Lekerikaren aurrean, dagoeneko finalerdietarako sailkatuak.
Barandikak eta Basquek finalerdietarako azken txartela lortu dute Urrutia eta Del Rio bi jokotan mendean hartuta
Barandika: "Oso zaila izan da pilotara jartzea hezetasunagatik, ezkerreko pareta erabat bustita zegoen"
Barandika-Basque vs Urrutia-Del Rio norgehiagokaren azken tantoa
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 9. jardunaldiko hiru tanto onenak
Thomas Urrutiak, Goixerrik eta Julen del Riok egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 9. jardunaldiko tantorik onenak.
2025-2026ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketak 18 jardunaldi izango ditu, eta urriaren 27an hasiko da. Partida guztiak astelehenez jokatuko dira, finala izan ezik (otsailaren 15ean, igandez). Topaketak ETB1en eta eitb.eus izango dira ikusgai.