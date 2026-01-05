Winter Serieak 2025-2026
Goitia: "Zuzenean Urreistik pilota ukitzen duela iruditu zait"

Goitia-Lekerika elkarrizketa Winter Series finalerdiak
18:00 - 20:00
Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Urreisti-Lopez eta Goitia-Lekerika, lehen faseko multzoko bi liderrak, elkarren aurka neurtu dira gaur Gernikan, Eusko Label Winter Serieseko finalerdien ligaxkaren lehen jardunaldian. Bigarren bikoteak lortu du garaipen baliotsua hiru jokotan (13-15, 15-10 eta 4-5), zeresana emango duen azken tanto polemiko batekin.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

