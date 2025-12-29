Barandika y Basque logran el último billete para semifinales tras doblegar en dos sets a Urrutia y Del Río
Xabi Barandika y Thibault Basque han conseguido el último billete para las semifinales del Eusko Label Winter Series tras doblegar en dos sets (15-13 y 15-10) a Thomas Urrutia y Julen del Río en el frontón Jai Alai de Gernika. De esta manera, los segundos han quedado apeados del torneo.
En el primer set, Barandika y Basque han logrado enmendar su mal inicio, sin brillantez, pero aprovechando una de sus pelotas para desactivar la derecha de Del Río, que no ha sabido adaptarse a ese material (15-13). A pesar de ello, el set se ha decidido por pequeños detalles.
En un segundo set donde se mascaba la tensión, Xabi y Thibault también se han llevado el gato al agua (15-10), consiguiendo el último billete para semifinales. Del Río ha acabado por acabarse en este juego ante un Barandika que ha llevado el peso de la pareja azul, ya que Basque se ha mostrado más inseguro. Urrutia ha hecho lo que ha podido, pero no ha sido suficiente.
Erkiaga e Ibarluzea estrenan su casillero de victorias, pero sin premio
En el segundo partido de la jornada, los bicampeones Aritz Erkiaga y Jon Ibarluzea se han despedido del Winter con su primera victoria en tres sets (9-15, 15-14 y 5-3) ante Alex Goitia y Unai Lekerika, ya clasificados para semifinales.
Una edición en el que la suerte no ha estado de su lado. Los vizcaínos habían caído en el desempate, en las dos derrotas encajadas hasta hoy. En las dos, por solo un tanto (5-4) y habiendo hecho más tantos que sus adversarios.
Erkiaga e Ibarluzea han empezado fríos el choque encajando un 0-5 inicial. Sin embargo, posteriormente han igualado el marcador, pero en el tramo final del primer juego el delantero de Ispaster ha estado errático y Goitia y Lekerika lo han sabido aprovechar para llevarse el set (9-15).
A pesar de no estar muy finos Erkiaga e Ibarluzea han conseguido llevarse un igualado segundo set (15-14) y forzar el tercero y definitivo. Aritz ha comenzado el segundo juego algo más entonado que el primero ante Goitia y Lekerika, que se han seguido mostrando plenos de confianza y más consistentes en su juego.
En el set de desempate, los bicampeones han conseguido por fin imponerse tras, quizás, completar los mejores tantos de su particular campeonato (5-3).
La organización ya va confeccionando el calendario de semifinales y el partido inicial del 5 de enero lo jugarán Urreisti-López contra Goitia-Lekerika. Unas semifinales que se jugarán en formato de liguilla y que constan de tres partidos para cada pareja. Tres oportunidades para jugar bajo el mayor foco mediático del Jai Alai.
