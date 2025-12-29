Gernikako Jai Alai pilotalekua
Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika partidako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak

Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika Winter Series
18:00 - 20:00
Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Ariz Erkiaga eta Jon Ibarluzearen agurreko neurketa izan da, eta garaipena lortu dute hiru jokotan (9-15, 15-14 eta 5-3) Alex Goitiaren eta Unai Lekerikaren aurrean, dagoeneko finalerdietarako sailkatuak.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

