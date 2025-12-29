GERNIKAKO JAI ALAI PILOTALEKUA

Barandika-Basque vs Urrutia-Del Rio norgehiagokaren azken tantoa

Thibault Basque Winter Series
18:00 - 20:00
Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Xabi Barandikak eta Thibault Basquek Eusko Label Winter Serieseko finalerdietarako azken txartela lortu dute Thomas Urrutia eta Julen del Rio bi jokotan (15-13 eta 15-10) mendean hartuta Gernikako Jai Alai pilotalekuan.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

