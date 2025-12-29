Barandika-Basque vs Urrutia-Del Rio norgehiagokaren azken tantoa
Xabi Barandikak eta Thibault Basquek Eusko Label Winter Serieseko finalerdietarako azken txartela lortu dute Thomas Urrutia eta Julen del Rio bi jokotan (15-13 eta 15-10) mendean hartuta Gernikako Jai Alai pilotalekuan.
Zure interesekoa izan daiteke
Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika partidako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
Ariz Erkiaga eta Jon Ibarluzearen agurreko neurketa izan da, eta garaipena lortu dute hiru jokotan (9-15, 15-14 eta 5-3) Alex Goitiaren eta Unai Lekerikaren aurrean, dagoeneko finalerdietarako sailkatuak.
Barandikak eta Basquek finalerdietarako azken txartela lortu dute Urrutia eta Del Rio bi jokotan mendean hartuta
Horrela, Barandika-Basque, Urreisti-Lopez, Johan-Gorka eta Goitia-Lekerika izango dira finalerdietako ligaxkan lehiatuko diren bikoteak.
Barandika: "Oso zaila izan da pilotara jartzea hezetasunagatik, ezkerreko pareta erabat bustita zegoen"
Xabi Barandikak eta Thibault Basquek Eusko Label Winter Serieseko finalerdietarako azken txartela lortu dute Thomas Urrutia eta Julen del Rio bi jokotan (15-13 eta 15-10) mendean hartuta Gernikako Jai Alai pilotalekuan.
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 9. jardunaldiko hiru tanto onenak
Thomas Urrutiak, Goixerrik eta Julen del Riok egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 9. jardunaldiko tantorik onenak.
2025-2026ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketak 18 jardunaldi izango ditu, eta urriaren 27an hasiko da. Partida guztiak astelehenez jokatuko dira, finala izan ezik (otsailaren 15ean, igandez). Topaketak ETB1en eta eitb.eus izango dira ikusgai.
Urrutia-Del Rio vs Goixerri-Portet partidako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
Mutrikuko aurrelariak eta Okzitaniako atzelariak 10-15, 15-11 eta 4-5 irabazi diote Donibane-Garaziko aurrelariak eta Gasteizko atzelariak osatutako bikoteari.
Goixerrik eta Portetek hiru jokotan irabazi diete Urrutia eta Del Riori
Mutrikuko aurrelariak eta Okzitaniako atzelariak 10-15, 15-11 eta 4-5 irabazi diote Donibane-Garaziko aurrelariak eta Gasteizko atzelariak osatutako bikoteari. Galdu arren, sailkatzeko aukerak dituzte oraindik.
Portetek Manci lesionatuaren tokia hartuko du Winter Serieseko 9. jardunaldian
Atzelari mutrikuarrak lesioa du abdomenean eta gaur egingo dizkiote probak. Honenbestez, Portetek, Goixerrirekin batera, partida garrantzitsua jokatuko du astelehenean Urrutia eta Del Rioren aurka.
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 8. jardunaldiko hiru tanto onenak
Thomas Urrutiak, Julen del Riok eta Eñaut Urreistik egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 8. jardunaldiko tantorik onenak.