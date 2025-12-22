Bederatzigarren jardunaldia
Goixerrik eta Portetek hiru jokotan irabazi diete oraindik sailkatzeko aukerak dituzten Urrutia eta Del Riori

Mutrikuko aurrelariak eta Okzitaniako atzelariak 10-15, 15-11 eta 4-5 irabazi diote Donibane-Garaziko aurrelariak eta Gasteizko atzelariak osatutako bikoteari.

Goixerri-Portet Urrutia-Del Río Eusko Label Winter Series
Irudia: EITB
E. L. H. | EITB

Ekaitz Mendizabal Goixerri-k eta min hartuta dagoen Manci ordezkatzen zuen Jerome Portetek Thomas Urrutia eta Julen del Rio mendean dituzte hiru jokotan (10-15, 15-11 eta 4-5) Eusko Label Winter Serieseko bederatzigarren jardunaldian, Gernikan. Horrela, Goixerrik eta Portetek txapelketako garaipen bakarra lortu dute, baina dagoeneko ez dute sailkatzeko aukerarik. Urrutiak eta Portetek, ordea, aukerekin jarraitzen dute, nahiz eta porrota jaso.

Urrutiak eta Del Riok ez dute norgehiagoka ondo hasi. Thomasek hainbat akats egin ditu bi hormetako saiakeretan eta Julenek ez du bere eskuin indartsuarekin batere agindu. Goixerri-k, ordea, indartsu hasi du partida, akatsik egin gabe eta errematean oso fin, hamaika tanto eginez. Gainera, bere atzelaria, Portet, sendo agertu da. Horrela, jokoa arazo handirik gabe irabazi dute urdinek (10-15).

Bigarren jokoan dinamika aldatu da, Del Rioren eskuina berotzen hasi da eta Urrutia lehen jokoan baino hobeto aritu da. Hala ere, bikote marroiak eragozpen bati aurre egin behar izan dio; izan ere, partida iraultzeko erabiltzen ari ziren pilota, hasiera batean, kateatuta geratu da, eta, libratzea lortu ondoren, hautsita zegoela egiaztatu dute. Dena den, Donibane-Garaziko aurrelariak eta Gasteizko atzelariak ondo moldatu eta erreakzionatu dute (15-11).

Berdinketa hausteko hirugarren eta azken jokoan, aurrelari mutrikuarrak eta atzelari okzitaniarrak partida eraman dute (4-5). Gainera, Goixerri-k eta Portetek markagailua iraultzea lortu dute, hasierako 3-1ekoarekin gauzak zail baitzituzten. Horrela, nahiz eta sailkatzeko ez balio, txapelketako aurreneko garaipena lortu du bikoteak.

Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

