Urrutia y Del Río no han comenzado el choque nada entonados el choque. Thomas ha cometido varios errores en sus intentos de dos paredes y Julen no ha mandado con su poderosa derecha. Por el contrario, Goixerri ha empezado el partido enchufado, sin cometer errores y muy acertado en el remate, con once tanto realizados. Además, su escudero, el debutante Portet se ha mostrado muy sobrio. De esta manera, se han llevado el set sin excesivos problemas (10-15).

En el segundo set han cambiado las tornas, la derecha de Del Río ha empezado a funcionar y Urrutia ha estado bastante más acertado que en primer juego. Sin embargo, la pareja marrón ha tenido que hacer frente a un inconveniente, ya que la pelota con la que estaban cambiando la dinámica del partido ha quedado encajada, en primera instancia, y tras lograr desencajarla han comprobado que estaba rota. De todos modos, el delantero de Iparralde y el zaguero de Vitoria han sabido adaptarse y reaccionar ante este hecho (15-11).

En el tercer y definitivo set de desempate, El delantero mutrikuarra y el zaguero occitano se han llevado el gato al agua (4-5). Goixerri y Portet han conseguido levantar el set, que se les había complicado con el 3-1 inicial, y llevarse el partido.