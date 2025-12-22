Novena jornada
Goixerri y Portet, ya elimninados, vencen en tres sets a Urrutia y Del Río, que siguen con opciones

El delantero de Mutriku y el zaguero occitano, que sustituía al lesionado Manci, han ganado 10-15, 15-11 y 4-5 a la pareja formada por el delantero de Donibane-Garazi y el zaguero de Vitoria-Gasteiz en un disputado encuentro.
Goixerri-Portet Urrutia-Del Río Eusko Label Winter Series
Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Goixerrik eta Portetek hiru setetan irabazi diete Urrutia eta Del Riori Eusko Label Winter Serieseko bederatzigarren jardunaldian
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

Ekaitz Mendizabal Goixerri y Jerome Portet, que ha sustituido al lesionado Manci, han ganado a Thomas Urrutia y Julen del Río en tres sets (10-15, 15-11 y 4-5) en la novena jornada del Eusko Label Winter Series disputado en el Jai Alai de Gernika. Así, Goixerri y Portet han logrado su única victoria del campeonato, que no les sirve para clasificarse. Por el contrario, Urrutia y Portet siguen con opciones, a pesar de la derrota.

Julen-del-Rio-arrastaka-Winter-Series
18:00 - 20:00
Último tanto y declaraciones de los ganadores del Urrutia-Del Río vs. Goixerri-Portet

Urrutia y Del Río no han comenzado el choque nada entonados el choque. Thomas ha cometido varios errores en sus intentos de dos paredes y Julen no ha mandado con su poderosa derecha. Por el contrario, Goixerri ha empezado el partido enchufado, sin cometer errores y muy acertado en el remate, con once tanto realizados. Además, su escudero, el debutante Portet se ha mostrado muy sobrio. De esta manera, se han llevado el set sin excesivos problemas (10-15).

En el segundo set han cambiado las tornas, la derecha de Del Río ha empezado a funcionar y Urrutia ha estado bastante más acertado que en primer juego. Sin embargo, la pareja marrón ha tenido que hacer frente a un inconveniente, ya que la pelota con la que estaban cambiando la dinámica del partido ha quedado encajada, en primera instancia, y tras lograr desencajarla han comprobado que estaba rota. De todos modos, el delantero de Iparralde y el zaguero de Vitoria han sabido adaptarse y reaccionar ante este hecho (15-11).

En el tercer y definitivo set de desempate, El delantero mutrikuarra y el zaguero occitano se han llevado el gato al agua (4-5). Goixerri y Portet han conseguido levantar el set, que se les había complicado con el 3-1 inicial, y llevarse el partido.

Último tanto y declaraciones de los ganadores del Urrutia-Del Río vs. Goixerri-Portet
Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

