Goixerri y Portet, ya elimninados, vencen en tres sets a Urrutia y Del Río, que siguen con opciones
Ekaitz Mendizabal Goixerri y Jerome Portet, que ha sustituido al lesionado Manci, han ganado a Thomas Urrutia y Julen del Río en tres sets (10-15, 15-11 y 4-5) en la novena jornada del Eusko Label Winter Series disputado en el Jai Alai de Gernika. Así, Goixerri y Portet han logrado su única victoria del campeonato, que no les sirve para clasificarse. Por el contrario, Urrutia y Portet siguen con opciones, a pesar de la derrota.
Urrutia y Del Río no han comenzado el choque nada entonados el choque. Thomas ha cometido varios errores en sus intentos de dos paredes y Julen no ha mandado con su poderosa derecha. Por el contrario, Goixerri ha empezado el partido enchufado, sin cometer errores y muy acertado en el remate, con once tanto realizados. Además, su escudero, el debutante Portet se ha mostrado muy sobrio. De esta manera, se han llevado el set sin excesivos problemas (10-15).
En el segundo set han cambiado las tornas, la derecha de Del Río ha empezado a funcionar y Urrutia ha estado bastante más acertado que en primer juego. Sin embargo, la pareja marrón ha tenido que hacer frente a un inconveniente, ya que la pelota con la que estaban cambiando la dinámica del partido ha quedado encajada, en primera instancia, y tras lograr desencajarla han comprobado que estaba rota. De todos modos, el delantero de Iparralde y el zaguero de Vitoria han sabido adaptarse y reaccionar ante este hecho (15-11).
En el tercer y definitivo set de desempate, El delantero mutrikuarra y el zaguero occitano se han llevado el gato al agua (4-5). Goixerri y Portet han conseguido levantar el set, que se les había complicado con el 3-1 inicial, y llevarse el partido.
