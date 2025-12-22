Bederatzigarren jardunaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Urrutia-Del Rio vs Goixerri-Portet partidako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak

Julen-del-Rio-arrastaka-Winter-Series
18:00 - 20:00

Julen del Rio atzelaria, arrastaka, partidako azken tantoan. Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Mutrikuko aurrelariak eta Okzitaniako atzelariak 10-15, 15-11 eta 4-5 irabazi diote Donibane-Garaziko aurrelariak eta Gasteizko atzelariak osatutako bikoteari.

Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X