Urrutia-Del Rio vs Goixerri-Portet partidako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
Mutrikuko aurrelariak eta Okzitaniako atzelariak 10-15, 15-11 eta 4-5 irabazi diote Donibane-Garaziko aurrelariak eta Gasteizko atzelariak osatutako bikoteari.
Goixerrik eta Portetek hiru jokotan irabazi diete oraindik sailkatzeko aukerak dituzten Urrutia eta Del Riori
Portetek Manci lesionatuaren tokia hartuko du Winter Serieseko 9. jardunaldian
Atzelari mutrikuarrak lesioa du abdomenean eta gaur egingo dizkiote probak. Honenbestez, Portetek, Goixerrirekin batera, partida garrantzitsua jokatuko du astelehenean Urrutia eta Del Rioren aurka.
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 8. jardunaldiko hiru tanto onenak
Thomas Urrutiak, Julen del Riok eta Eñaut Urreistik egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 8. jardunaldiko tantorik onenak.
Del Rio: "Gure lana egin dugu; ondo jokatu dugu, aspaldi ez dut horrela disfrutatu"
Urrutiak eta Del Riok estreinako partidan irabazi diete Urreistiri eta Lopezi. Pozik agertu dira biak, partida gogorra izan dela diote, baina emaitzarekin oso gustura daudela adierazi dute.
Urrutiak eta Del Riok ezustekoa eman eta garaipena lortu dute Urreisti-Lopez bikotearen aurka, hiru jokotan
Lehen jokoa eskura izan eta galdu ondoren, Urrutiak eta Del Riok egoera zailari buelta eman diote eta bigarren joko estua irabazi dute, eta markagailua irauli dute hirugarren eta azken jokoan (15-14, 12-15 eta 4-5).
Urrutiari eta Del Riori garaipena eman dien azken tantoa, hemen
Thomas Urrutiak eta Julen Del Riok hiru setetan irabazi diete Imanol Lopez eta Eñaut Urreistiri (15-14, 12-15 eta 4-5). Partida erabaki duen azken tantoa, bideo honetan.
Urrutiak eta Del Riok liderren aurka debutatuko dute 8.jardunaldian
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 7. jardunaldiko hiru tanto onenak
Alex Goitiak, Jon Zabalak eta Ludovic Laduchek egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 7. jardunaldiko tantorik onenak.
Goitia eta Lekerika: ''Pozik, finalerdietan gaude''
Alex Goitiak eta Unai Lekerikak, astelehenean, Eusko Label Winter Seriesen, garaipena eskuratu dute, Ludovic Laduche eta Jon Zabala aurkari, eta, horrenbestez, txapelketako finalerdietako ligaxkarako sailkatu dira.