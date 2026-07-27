Plazandreak
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Itxaso Erasun: “Beldurtuta eta oso deseroso jokatu dut"

Iragarkia
Erasun-Plazandreak-lau-terdikoa
18:00 - 20:00
Itxaso Erasun, Aizane Ibarrolari irabazi eta finalerako txartela lortu ondoren. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Itxaso Erasun pilotari zizurkildarrak 18-14 irabazi dio Aizane Ibarrola nafarrari irabazi dio Plazandreak saioko laugarren jardunaldian, eta egungo txapeldunak bere bigarren finala erreskadan jokatuko du Lau T'erdikoan.

Plazandreak Emakume kirolariak Esku-pilota Itxaso Erasun Pilota Aizane Ibarrola

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