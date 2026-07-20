Aldai-Arrillaga bikoteak eta Gamindek Plazandreak saioaren finalerako lehen txartelak lortu dituzte
Amaia Aldaik eta Miriam Arrillagak Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal 22-18 hartu dituzten mendean, partida oso gogor, luze eta borrokatuan. Era berean, lau t`erdikoan, Enara Gaminde 18-17 nagusitu zaio Aizane Ibarrolari.
Amaia Aldaik eta Miriam Arrillagak Plazandreak saioko finalerako txartela lortu dute gaur, Bilboko Esperantza pilotalekuan Goiuri Zabaletari eta Nora Mendizabali 22-18 irabazita. Aurrelari nafarra eta atzelari gipuzkoarra aukerarik gabe geratu dira. Partida oso gogorra, luzea eta borrokatua izan da. Guztira, lau pilotariek 960 pilotakada jo dituzte.
Neurketa hasiera oso parekatua izan da, berdinketa anitzekin. Bi bikoteek bana, bina, hiruna, seina eta bederatzina berdindu dute. Ondoren, Zabaleta musika jartzen hasi da, eta bikote urdinak zuloa zabaldu du markagailuan (10-15).
Leitzarrak aldea egin behar zuela zirudienean, gorriek erreakzionatu eta norgehiagoka ekarri dute berriro (15-15). Orduan Dimako aurrelariaren unea iritsi da partidan. Izan ere, Amaia Aldai kantxa osoan agintzen hasi da, oso inspiratuta. Urdinek, ezinean, lanean jarraitu dute, aurrelari bizkaitarraren erasoei eusteko saiakeran.
Azkenean, Aldai izan da erabakigarria azken txanpa horretan, eta dimoztarra eta usurbildarra garaipena poltsikoratu dute neurketa estuan. Lau pilotarien lana benetan goraipatzeko modukoa izan da.
Gamindek finalerako txartela lortu du, majo sufrituta
Lau t’erdiko norgehiagokak gidoi ia berbera izan du. Aizane Ibarrolak hilabete eta erdi kantxetatik kanpo eman ostean aspaldiko partidarik zailena planteatu dio Enara Gaminde eguneko txapeldunari. Uhartekoa min hartuta egon da, eskuetako arazoekin, baina gaurkoan ez zaio deus nabaritu.
Ibarrolak etengabe zalantzak sortu dizkio Laukizko pilotariari, eta hormabikoari etekin ikaragarria atera dio. Neurketaren lehen erdian 8-5 eta 11-5 izan da aurretik Gaminde, eta bizkaitarrak bere legea erraztasunez inposatu behar zuela zirudien. Baina pilotari nafarrak ez du etsi eta estutu galanta eman dio faboritoari.
Azkenean, kintze bateko aldearekin irabazi du laukiztarrak (18-17), majo sufrituta. Horrela, bizkaitarrak finalerako txartela lortu du. Nafarra ezustekoa emateko zorian izan da, eta meritu handiko partida egin du.
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Gaminde: “Ez da nire partidarik onena izan, ez naiz gustura ibili”
Enara Gamindek "Plazandreak" txapelketako 4 t’erdiko finala jokatuko du Aizane Ibarrola 18-17 mendean hartu ondoren. Laukizko pilotaria ez da egindako partidarekin gustura geratu, “partidutik atera” baita. Hala ere, bertatik ikasiko duela adierazi du, baita garaipenarekin pozik dagoela ere.
Aldai: “Etxeko lanak egin ditugu, finalerako txartela lortu dugu eta pozik gaude”
Aldaik eta Arrillagak mendean hartu dituzte Zabaleta eta Mendizabal. Pilotakada askoko partida estu baten ostean gorriek 22-18 irabazi dute. Garaipen honek, gainera, finalerako txartela eman die Aldairi eta Arrillagari.
Aldai-Arrillaga bikoteak Salsamendi eta Capellan hartu ditu mendean, eta Zabaleta Erasuni nagusitu zaio
Binakako partidan, Amaia Aldaik eta Miriam Arrillagak 22-13 irabazi diete Laia Salsamendiri eta Andrea Capellani. Segidan, lau t'erdiko neurketa estuan, Goiuri Zabaletak Itxaso Erasun garaitu du (18-14).
Goiuri Zabaleta: “Kale edo bale jokatu dut gehienbat; irabaztea zen kontua nolanahi ere”
Madalen Etxegarairen ordez jokatu du Goiuri Zabaletak eta 18-14 irabazi dio Itxaso Erasuni 4 t’erdian. Partida estua izan da eta nekeak baldintzatu ditu bi pilotariak. “Irabaztea zen kontua, nolanahi ere” eta hala egin du leitzarrak.
Arrillaga: “Urrezko puntua irabazi dugu gaur”
Amaia Aldaik eta Miriam Arrillagak Laia Salsamendi eta Andrea Capellan 22-13 garaitu dituzte. Aldaik adierazi du kostatu egin zaiola kantxako neurriei egokitzea, baina azkenean partidako azken tantoa egin du eta “urrezko puntua” lortu du bikoteak.
Arrizabalaga-Bergara bikotea eta Gaminde nagusitu dira lehen jardunaldian
Olatz Arrizabalagak eta Arrate Bergarak Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal hartu dituzte mendean (20-22), bigarren erdian estutu den neurketan. Lau T’erdikoan, Enara Gamindek Madalen Etxegarai jipoitu du (18-4).
Enara Gaminde: “Gustura ibili naiz, ondo egin dut nire jokoa”
Enara Gamindek aise irabazi dio Madalen Etxegarairi 4 t’erdian. Laukiztarrak adierazi duenez “4 t'erdiko marra ahalik eta gehien topatzea, kantxa erdia hartzea eta hortik min egitea” da bere indargunea eta horrela jarraituko du estrategiak funtzionatzen dion bitartean.
Olatz Arrizabalaga: “Takadetako partida izan da; serio jarraitu dugu eta egindako lanarekin oso gustora”
Arrizabalaga-Bergara bikotea gailendu da Zabaleta-Mendizabali. Partida oso aldakorra izan da, baina azkenean 20-22 irabazi dute urdinek. Une frustragarri batzuk pasa dituzten arren, partidatik atera ez izanagatik eta lortutako emaitzarekin gustora geratu dira irabazleak.
2026ko “Plazandreak” saioaren sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketa uztailaren 6an hasi eta abuztuaren 10ean amaituko da. Binakako txapelketa bat eta lau t'erdiko beste bat izango ditu, eta Bilbon jokatuko da, Esperantza pilotalekuan.