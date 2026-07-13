Aldai-Arrillaga bikoteak Salsamendi eta Capellan hartu ditu mendean, eta Zabaleta Erasuni nagusitu zaio
Binakako partidan, Amaia Aldaik eta Miriam Arrillagak 22-13 irabazi diete Laia Salsamendiri eta Andrea Capellani. Segidan, lau t'erdiko neurketa estuan, Goiuri Zabaletak Itxaso Erasun garaitu du (18-14).
Amaia Aldaik eta Miriam Arrillagak 22-13 hartu dituzte mendean Laia Salsamendi eta Andrea Capellan Plazandreak saioko bigarren jardunaldian, Bilboko Esperantza pilotalekuan.
Aurrelari nafarra eta atzelari errioxarra, gerriko urdinarekin, bikote gorria baino hobeto kantxaratu da, eta markagailuan aurrea hartu dute (2-6). Partidak hasiera azkarra izan du, baina gero nabarmen gogortu da. Aurrelari bizkaitarrak eta atzelari gipuzkoarrak tantoa egin eta pilota aldatu dute. Orduan neurketako zatirik parekatuena izan da, seina, zazpina eta zortzinako berdinketekin. Hala ere, dimoztarra eta usurbildarra lan erdietara aurkariak baino lehenago iritsi dira (12-9).
Norgehiagokaren bigarren erdian gorriak egokiago aritu dira; urdinek, ostera, hanka-sartze gehiago egin dituzte. Horrela, Aldaik eta Arrillagak markagailuan alde egitea lortu dute (16-10). Gainera, azken txanpan ez da joera aldatu, eta bizkaitarrak eta gipuzkoarrak partidako abantailarik handiena lortu dute. Azkenean, 22-13 nagusitu dira, lana serio eginda. Guztira, 509 pilotakada jo dituzte lau pilotariek. Aldaik 11 tanto egin ditu, eta aurkariak, Salsamendik, soilik bi kintze bukatu ditu. Gainera, aurrelari bizkaitarrak nafarrak baino galdutako gutxiagorekin amaitu du partida, eta atzealdean gauza bera errepikatu da.
Zabaleta, nagusi lau t'erdiko partidan
Ondoren, kaiolako neurketan, Goiuri Zabaleta leitzarrak Itxaso Erasun zizurkildarrari 18-14 irabazi dio. Partida ona eta estua jokatu dute biek. Nafarra eta gipuzkoarra oso nekatuta bukatu dute neurketa. Zabaletak Madalen Etxegarai oñatiarraren hutsunea bete du gaur. Etxegaraik eskuetako arazoak ditu.
Atzelari gipuzkoarrak indartsuago hasi du norgehiagoka, eta 2-6 aurretik jarri da markagailuan, baina aurrelari nafarrak harrapatu (6-6) eta pasa egin du. Hala ere, Erasunek ez du sekula etsi eta borrokan jarraitu du. Horrela, hainbat berdinketa izan dira partidan zehar, baita tanto lehiatu ugari ere. Askotan hurrengo pilotakada jotzen nahikoa lan izan dute bi pilotariek.
Azken txanpan desorekatu da balantza, eta detaile txikiek erabaki dute norgehiagoka. Azken kintze horietako finago aritu da nafarra, eta garaipena poltsikoratu du.
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