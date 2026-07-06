Plazandreak
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Arrizabalaga-Bergara bikotea eta Gaminde nagusitu dira lehen jardunaldian

Olatz Arrizabalagak eta Arrate Bergarak Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal hartu dituzte mendean (20-22), bigarren erdian estutu den neurketan. Lau T’erdikoan, Enara Gamindek Madalen Etxegarai jipoitu du (18-4).
Gaminde-Etxegarai-Plazandreak

Enara Gaminderen eta Madalen Etxegarairen arteko besarkada, neurketaren bukaeran. Irudia: EITB

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Olatz Arrizabalagak eta Arrate Bergarak Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal 20-22 mendean hartu dituzte Plazandreak Txapelketako bosgarren edizioaren hasieran, Bilboko Esperantza pilotalekuan jokatutako neurketan.

Iragarkia
Arrizabalaga-Bergara-vs-Zabaleta-Mendizabal
18:00 - 20:00

Aurrelari gernikarrak eta atzelari tuterarrak hasiera bikaina eman diote partidari, 0-7 aurreratu baitira. Aurrelari leitzarra eta atzelari andoaindarra, aldiz, ez ziren batere eroso. Aurreneko tantoa egitea lortu dutenean, zuzenean saskira jo dute pilota aldatzeko. Hala ere, ez dute partida aldatzea lortu, lehen atsedenaldira 6-12 galtzen joan baitira.

Norgehiagokaren bigarren zatia oso bestelakoa izan da. Leitzarra gehiago sartu da jokoan, eta andoaindarrak hobeto eutsi dio Bergarari. Gainera, gernikarrak eta tuterarrak opariak egin dituzte, eta neurketa ekartzea lortu dute Zabaletak eta Mendizabalek.

Lehendabiziko berdinketa 16na izan da, eta bigarrena 17na. Hala ere, urdinak bigarren atsedenaldira aurretik joateak lortu dute (17-18), Olatzen dejada bati esker. Ondoren beste bi berdinketa eman dira 18na eta 20na. Azken txanpa horretan, aurrelari gernikarrak sakez min handia egin du, eta txanpona euren aldera erori da.

Enara Gaminde, nagusi

Ondoren, Lau T’erdiko partidan, Enara Gamindek Madalen Etxegarai jipoitu du (18-4). Atzelari laukiztarraren nagusitasuna erabatekoa izan da. Gamindek hasieratik pilota oso bizi mugitu du, eta pilotari oñatiarra dantzan jarri du.

Iragarkia
Enara Gaminde
18:00 - 20:00

Opariren bat edo beste egin du Gamindek, tartean, motzegi ateratako sake bat, baina hasierako pilotakada horrekin sei kintze ere egin ditu, horietako zabalean, ikusgarria. Gipuzkoarrak ezin izan dio bizkaitarraren joko erauntsiari eutsi, eta laukiztarra erraz nagusitu da. Guztira, 13 tanto egin ditu Gamindek. Norgehiagokak 23 minutuko iraupena izan du.

Plazandreak Enara Gaminde Olatz Arrizabalaga Goiuri Zabaleta Emakume kirolariak Esku-pilota Pilota

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