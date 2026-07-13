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Goiuri Zabaleta: “Kale edo bale jokatu dut gehienbat; irabaztea zen kontua nolanahi ere”

Iragarkia
Goiuri Zabaleta
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Madalen Etxegarairen ordez jokatu du Goiuri Zabaletak eta 18-14 irabazi dio Itxaso Erasuni 4 t’erdian. Partida estua izan da eta nekeak baldintzatu ditu bi pilotariak. “Irabaztea zen kontua, nolanahi ere” eta hala egin du leitzarrak.

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