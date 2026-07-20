PLAZANDREAK
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Gaminde: “Ez da nire partidarik onena izan, ez naiz gustura ibili”

Iragarkia
Enara Gaminde
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Enara Gamindek "Plazandreak" txapelketako 4 t’erdiko finala jokatuko du Aizane Ibarrola 18-17 mendean hartu ondoren. Laukizko pilotaria ez da egindako partidarekin gustura geratu, “partidutik atera” baita. Hala ere, bertatik ikasiko duela adierazi du, baita garaipenarekin pozik dagoela ere.

Plazandreak Enara Gaminde Emakume kirolariak Esku-pilota Pilota Emakume Master Cup Aizane Ibarrola

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