PLAZANDREAK
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Arrillaga: “Urrezko puntua irabazi dugu gaur”

Iragarkia
Miriam Arrillaga
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Amaia Aldaik eta Miriam Arrillagak Laia Salsamendi eta Andrea Capellan 22-13 garaitu dituzte. Aldaik adierazi du kostatu egin zaiola kantxako neurriei egokitzea, baina azkenean partidako azken tantoa egin du eta “urrezko puntua” lortu du bikoteak. 

Plazandreak Emakume kirolariak Miriam Arrillaga Esku-pilota Amaia Aldai Pilota

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