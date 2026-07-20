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Aldai: “Etxeko lanak egin ditugu, finalerako txartela lortu dugu eta pozik gaude”

Iragarkia
Amaia Aldai
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aldaik eta Arrillagak mendean hartu dituzte Zabaleta eta Mendizabal. Pilotakada askoko partida estu baten ostean gorriek 22-18 irabazi dute. Garaipen honek, gainera, finalerako txartela eman die Aldairi eta Arrillagari.

Plazandreak Goiuri Zabaleta Emakume kirolariak Miriam Arrillaga Esku-pilota Nora Mendizabal Pilota Amaia Aldai Emakume Master Cup

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