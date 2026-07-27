Plazandreak
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Itxaso Erasun: “He jugado con miedo y muy incómoda"

Publicidad
Erasun-Plazandreak-lau-terdikoa
18:00 - 20:00

Itxaso Erasun tras ganar a Aizane Ibarrola y lograr el pase a la final del 10 de agosto. Imagen: EiTB       

author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La pelotari zizurkildarra Itxaso Erasun ha ganado 18-14 a la navarra Aizane Ibarrola en la cuarta jornada del programa Plazandreak. De esta manera, la vigente campeona jugará su segunda final consecutiva en el Cuatro y Medio.       

Plazandreak Mujeres deportistas Pelota a mano Itxaso Erasun Pelota Aizane Ibarrola

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X