Plazandreak
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Arrizabalaga-Bergara bikoteak eta Erasunek finalerako azken txartelak eskuratu dituzte

Salsamendik eta Capellanek mendean hartu dituzte Arrizabalaga eta Bergara (19-22) Plazandreak saioko laugarren jardunaldian, baina bigarrenak sailkatu dira finalerako. Ondoren, Lau T’erdiko partidan, Erasunek Ibarrolari 18-14 irabazi dio, eta bere bigarren finala jarraian jokatuko du.
Erasun-Ibarrola-Plazandreak-lau-terdikoa

Erasunen eta Ibarrolaren arteko besarkada, neurketaren bukaeran. Irudia: EITB

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Laia Salsamendik eta Andrea Capellanek mendean hartu dituzte Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara (19-22) Plazandreak saioko laugarren jardunaldian, Bilboko Esperantza pilotalekuan. Hala ere, garaipen gazi-gozoa izan da aurrelari nafarrarentzat eta atzelari errioxarrarentzat; izan ere, abuztuaren 10eko finalerako txartela aurrelari gernikarrarentzat eta atzelari tuterarrarentzat izan da.

Iragarkia
Salsamendi-Capellan-Plazandreak
18:00 - 20:00
Andrea Capellan: “Zapore gozoarekin baino gaziarekin goaz"

Salsamendik eta Capellanek 22ra iritsi eta aurkariak 13 kintzetan utzi behar zituzten, baina ez dute lortu. Beraz, Arrizabalaga eta Bergara sailkatu dira finalerako, 19 tanto eginda.

Izabako aurrelariak eta Santo Domingo de la Calzadako atzelariak hasiera ona eman diote neurketari. Bergarari ezkerra bilatu diote behin eta berriro, eta Salsamendik musika jarri du aurreneko tantoetan (1-6). Baina gauzak zeharo aldatu dira berehala, Arrizabalagak sakea hartu eta urdinen opariak aprobetxatuta.

Aurrelari gernikarrak min handia egin dio Capellani bere sakearekin, eta zazpi tanto lehen pilotakada horrekin egin ditu. 14-10ekoarekin finalerako txartela ziurtatu dute Arrizabalagak eta Bergarak. Une horretatik aurrera, ordea, Salsamendi eta Capellan askatu direla ematen du, markagailuari so egin gabe hobeto jokatu dute.

Horrela, lan asko eginda, txapelketari agur esan diote garaipen batekin, nahiz eta finaletik at geratu. Berdinketa askoko norgehiagoka izan da, seina, zazpina, zortzina, hamarna, hamazortzina eta hemeretzina berdindu baitute.

Erasunek bere bigarren finala jokatuko du jarraian

Ondoren, Lau T’erdiko partidan, Itxaso Erasun zizurkildarrak Aizane Ibarrola iruindarrari 18-14 irabazi dio, eta bere bigarren finala erreskadan jokatzeko txartela lortu du. Partida orekatua eta parekatua izan da, eta detaile txikiek erabaki dute.

Iragarkia
Erasun-Plazandreak-lau-terdikoa
18:00 - 20:00
Itxaso Erasun: “Beldurtuta eta oso deseroso jokatu dut"

Ibarrolak norgehiagokaren une kritikoetan opariak egin ditu, tartean sakez egindako pare bat falta, eta larrutik ordaindu ditu. Ondorioz, abuztuaren 10eko finala bi atzelarik jokatuko dute, Itxaso Erasunek eta Enara Gamindek, egungo Plazandreak saioko lau t’erdiko txapeldunak eta egungo Lau T’erdiko Txapelkea nagusiaren irabazleak.

Ibarrolak 11 tanto egin ditu, baina 9 galdu ditu. Erasunek, ostera, 9 kintze bukatu ditu, baina 3 soilik galdu ditu.

Plazandreak Olatz Arrizabalaga Emakume kirolariak Esku-pilota Itxaso Erasun Pilota Aizane Ibarrola

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