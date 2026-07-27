Arrizabalaga-Bergara bikoteak eta Erasunek finalerako azken txartelak eskuratu dituzte
Laia Salsamendik eta Andrea Capellanek mendean hartu dituzte Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara (19-22) Plazandreak saioko laugarren jardunaldian, Bilboko Esperantza pilotalekuan. Hala ere, garaipen gazi-gozoa izan da aurrelari nafarrarentzat eta atzelari errioxarrarentzat; izan ere, abuztuaren 10eko finalerako txartela aurrelari gernikarrarentzat eta atzelari tuterarrarentzat izan da.
Salsamendik eta Capellanek 22ra iritsi eta aurkariak 13 kintzetan utzi behar zituzten, baina ez dute lortu. Beraz, Arrizabalaga eta Bergara sailkatu dira finalerako, 19 tanto eginda.
Izabako aurrelariak eta Santo Domingo de la Calzadako atzelariak hasiera ona eman diote neurketari. Bergarari ezkerra bilatu diote behin eta berriro, eta Salsamendik musika jarri du aurreneko tantoetan (1-6). Baina gauzak zeharo aldatu dira berehala, Arrizabalagak sakea hartu eta urdinen opariak aprobetxatuta.
Aurrelari gernikarrak min handia egin dio Capellani bere sakearekin, eta zazpi tanto lehen pilotakada horrekin egin ditu. 14-10ekoarekin finalerako txartela ziurtatu dute Arrizabalagak eta Bergarak. Une horretatik aurrera, ordea, Salsamendi eta Capellan askatu direla ematen du, markagailuari so egin gabe hobeto jokatu dute.
Horrela, lan asko eginda, txapelketari agur esan diote garaipen batekin, nahiz eta finaletik at geratu. Berdinketa askoko norgehiagoka izan da, seina, zazpina, zortzina, hamarna, hamazortzina eta hemeretzina berdindu baitute.
Erasunek bere bigarren finala jokatuko du jarraian
Ondoren, Lau T’erdiko partidan, Itxaso Erasun zizurkildarrak Aizane Ibarrola iruindarrari 18-14 irabazi dio, eta bere bigarren finala erreskadan jokatzeko txartela lortu du. Partida orekatua eta parekatua izan da, eta detaile txikiek erabaki dute.
Ibarrolak norgehiagokaren une kritikoetan opariak egin ditu, tartean sakez egindako pare bat falta, eta larrutik ordaindu ditu. Ondorioz, abuztuaren 10eko finala bi atzelarik jokatuko dute, Itxaso Erasunek eta Enara Gamindek, egungo Plazandreak saioko lau t’erdiko txapeldunak eta egungo Lau T’erdiko Txapelkea nagusiaren irabazleak.
Ibarrolak 11 tanto egin ditu, baina 9 galdu ditu. Erasunek, ostera, 9 kintze bukatu ditu, baina 3 soilik galdu ditu.
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Itxaso Erasun: “Beldurtuta eta oso deseroso jokatu dut"
Itxaso Erasun pilotari zizurkildarrak 18-14 irabazi dio Aizane Ibarrola nafarrari irabazi dio Plazandreak saioko laugarren jardunaldian, eta egungo txapeldunak bere bigarren finala erreskadan jokatuko du Lau T'erdikoan.
Andrea Capellan: “Zapore gozoarekin baino gaziarekin goaz"
Santo Domingo de la Calzadako pilotariak finalerako sailkatu ez izana deitoratu du: "Irabaztearekin soilik ez zen nahikoa". "Oso ondo hasi gara, hutsik egin gabe, ideiak oso argi genituela; baina Olatzek sakea hartu du eta atzean lotuta izan nau, sakeekin min handia egin egin dit", aitortu du atzelari errioxarrak.
Gaminde: “Ez da nire partidarik onena izan, ez naiz gustura ibili”
Enara Gamindek "Plazandreak" txapelketako 4 t’erdiko finala jokatuko du Aizane Ibarrola 18-17 mendean hartu ondoren. Laukizko pilotaria ez da egindako partidarekin gustura geratu, “partidutik atera” baita. Hala ere, bertatik ikasiko duela adierazi du, baita garaipenarekin pozik dagoela ere.
Aldai-Arrillaga bikoteak eta Gamindek lortu dituzte Plazandreak saioaren finalerako lehen txartelak
Amaia Aldaik eta Miriam Arrillagak Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal 22-18 hartu dituzten mendean, partida oso gogor, luze eta borrokatuan. Era berean, lau t'erdikoan, Enara Gaminde 18-17 nagusitu zaio Aizane Ibarrolari.
Aldai: “Etxeko lanak egin ditugu, finalerako txartela lortu dugu eta pozik gaude”
Aldaik eta Arrillagak mendean hartu dituzte Zabaleta eta Mendizabal. Pilotakada askoko partida estu baten ostean gorriek 22-18 irabazi dute. Garaipen honek, gainera, finalerako txartela eman die Aldairi eta Arrillagari.
Aldai-Arrillaga bikoteak Salsamendi eta Capellan hartu ditu mendean, eta Zabaleta Erasuni nagusitu zaio
Binakako partidan, Amaia Aldaik eta Miriam Arrillagak 22-13 irabazi diete Laia Salsamendiri eta Andrea Capellani. Segidan, lau t'erdiko neurketa estuan, Goiuri Zabaletak Itxaso Erasun garaitu du (18-14).
Goiuri Zabaleta: “Kale edo bale jokatu dut gehienbat; irabaztea zen kontua nolanahi ere”
Madalen Etxegarairen ordez jokatu du Goiuri Zabaletak eta 18-14 irabazi dio Itxaso Erasuni 4 t’erdian. Partida estua izan da eta nekeak baldintzatu ditu bi pilotariak. “Irabaztea zen kontua, nolanahi ere” eta hala egin du leitzarrak.
Arrillaga: “Urrezko puntua irabazi dugu gaur”
Amaia Aldaik eta Miriam Arrillagak Laia Salsamendi eta Andrea Capellan 22-13 garaitu dituzte. Aldaik adierazi du kostatu egin zaiola kantxako neurriei egokitzea, baina azkenean partidako azken tantoa egin du eta “urrezko puntua” lortu du bikoteak.
Arrizabalaga-Bergara bikotea eta Gaminde nagusitu dira lehen jardunaldian
Olatz Arrizabalagak eta Arrate Bergarak Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal hartu dituzte mendean (20-22), bigarren erdian estutu den neurketan. Lau T’erdikoan, Enara Gamindek Madalen Etxegarai jipoitu du (18-4).