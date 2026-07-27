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Andrea Capellan: “Zapore gozoarekin baino gaziarekin goaz"

Iragarkia
Salsamendi-Capellan-Plazandreak
18:00 - 20:00

Andrea Capellanek eta Laia Salsamendik garaipena lortu dute, baina ez dira finalerako sailkatu. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

 Santo Domingo de la Calzadako pilotariak finalerako sailkatu ez izana deitoratu du: "Irabaztearekin soilik ez zen nahikoa". "Oso ondo hasi gara, hutsik egin gabe, ideiak oso argi genituela; baina Olatzek sakea hartu du eta atzean lotuta izan nau, sakeekin min handia egin egin dit", aitortu du atzelari errioxarrak.       

Plazandreak Olatz Arrizabalaga Esku-pilota Pilota

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