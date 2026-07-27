Plazandreak
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La pareja Arrizabalaga-Bergara y Erasun obtienen los últimos billetes para la final

Salsamendi y Capellán han derrotado a Arrizabalaga y Bergara (19-22) en la cuarta jornada de Plazandreak, pero son las segundas las que se han clasificado para la final. Después, en el partido del Cuatro y Medio, Erasun ha ganado 18-14 a Ibarrola, y jugará su segunda final consecutiva.

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Abrazo entre Itxaso Erasun y Aizane Ibarrola tras el partido. Imagen: EITB

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E. L. H. | KIROLAK EITB

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Laia Salsamendi y Andrea Capellán han ganado a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara (19-22) en la cuarta jornada del programa Plazandreak, en un cho que disputado en el frontón La Esperanza de Bilbao. Sin embargo, ha resultado una victoria agridulce para la delantera navarra y la zaguera riojana, ya que el pase a la final del 10 de agosto ha sido para sus oponentes.

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Salsamendi y Capellán tenían que llegar a 22 y dejar a sus rivales en 13 tantos, pero no lo han conseguido. Por lo tanto, Arrizabalaga y Bergara se han clasificado para la final tras llegar hasta el cartón 19.

La delantera de Isaba y la zaguera de Santo Domingo de la Calzada han dado un buen comienzo al encuentro. Ambas han buscado la mano izquierda de Bergara una y otra vez, y Salsamendi ha impuesto el ritmo en los primeros tantos (1-6). Pero las cosas han cambiado radicalmente enseguida, tras hacerse con el saque Arrizabalaga y aprovechando los regalos de las azules.

La delantera gernikarra ha hecho mucho daño a Capellán con su saque, ya que ha finalizado siete tantos con su primer pelotazo. Con el 14-10, Arrizabalaga y Bergara se han asegurado el pase a la final. A partir de ese momento, sin embargo, Salsamendi y Capellán parecen haberse liberado y han jugado mucho mejor sin mirar al marcador.

Así, con mucho trabajo, se han despedido del campeonato con una victoria. Ha sido un duelo con muchos empates, ya que han empatado a seis, siete, ocho, diez, dieciocho y diecinueve.

Erasun jugará su segunda final consecutiva

Después, en el partido del Cuatro y Medio, la zizurkildarra Itxaso Erasun ha ganado 18-14 a la pamplonesa Aizane Ibarrola, y se ha clasificado para jugar su segunda final consecutiva. Ha sido un partido equilibrado e igualado en el que los pequeños detalles han decidido el choque.

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Ibarrola ha hecho regalos en momentos críticos del encuentro, entre ellos un par de faltas de saque, y las ha pagado caro. Por lo tanto, la final del 10 de agosto la disputarán dos zagueras, Itxaso Erasun y Enara Gaminde, la actual campeona del cuatro y medio del programa Plazandreak y la vigente campeona del Cuatro y Medio.

Ibarrola ha finalizado 11 tantos, pero ha perdido 9. Erasun, por su parte, ha terminado 9 tantos, pero sólo ha perdido 3.

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