La pareja Arrizabalaga-Bergara y Erasun obtienen los últimos billetes para la final
Salsamendi y Capellán han derrotado a Arrizabalaga y Bergara (19-22) en la cuarta jornada de Plazandreak, pero son las segundas las que se han clasificado para la final. Después, en el partido del Cuatro y Medio, Erasun ha ganado 18-14 a Ibarrola, y jugará su segunda final consecutiva.
Laia Salsamendi y Andrea Capellán han ganado a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara (19-22) en la cuarta jornada del programa Plazandreak, en un cho que disputado en el frontón La Esperanza de Bilbao. Sin embargo, ha resultado una victoria agridulce para la delantera navarra y la zaguera riojana, ya que el pase a la final del 10 de agosto ha sido para sus oponentes.
Salsamendi y Capellán tenían que llegar a 22 y dejar a sus rivales en 13 tantos, pero no lo han conseguido. Por lo tanto, Arrizabalaga y Bergara se han clasificado para la final tras llegar hasta el cartón 19.
La delantera de Isaba y la zaguera de Santo Domingo de la Calzada han dado un buen comienzo al encuentro. Ambas han buscado la mano izquierda de Bergara una y otra vez, y Salsamendi ha impuesto el ritmo en los primeros tantos (1-6). Pero las cosas han cambiado radicalmente enseguida, tras hacerse con el saque Arrizabalaga y aprovechando los regalos de las azules.
La delantera gernikarra ha hecho mucho daño a Capellán con su saque, ya que ha finalizado siete tantos con su primer pelotazo. Con el 14-10, Arrizabalaga y Bergara se han asegurado el pase a la final. A partir de ese momento, sin embargo, Salsamendi y Capellán parecen haberse liberado y han jugado mucho mejor sin mirar al marcador.
Así, con mucho trabajo, se han despedido del campeonato con una victoria. Ha sido un duelo con muchos empates, ya que han empatado a seis, siete, ocho, diez, dieciocho y diecinueve.
Erasun jugará su segunda final consecutiva
Después, en el partido del Cuatro y Medio, la zizurkildarra Itxaso Erasun ha ganado 18-14 a la pamplonesa Aizane Ibarrola, y se ha clasificado para jugar su segunda final consecutiva. Ha sido un partido equilibrado e igualado en el que los pequeños detalles han decidido el choque.
Ibarrola ha hecho regalos en momentos críticos del encuentro, entre ellos un par de faltas de saque, y las ha pagado caro. Por lo tanto, la final del 10 de agosto la disputarán dos zagueras, Itxaso Erasun y Enara Gaminde, la actual campeona del cuatro y medio del programa Plazandreak y la vigente campeona del Cuatro y Medio.
Ibarrola ha finalizado 11 tantos, pero ha perdido 9. Erasun, por su parte, ha terminado 9 tantos, pero sólo ha perdido 3.
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Itxaso Erasun: “He jugado con miedo y muy incómoda"
La pelotari zizurkildarra Itxaso Erasun ha ganado 18-14 a la navarra Aizane Ibarrola en la cuarta jornada del programa Plazandreak. De esta manera, la vigente campeona jugará su segunda final consecutiva en el Cuatro y Medio.
Andrea Capellán: “Nos vamos con una sensación más agría que dulce"
La pelotari de Santo Domingo de la Calzada ha lamentado no haberse clasificado para la final: "no nos valía solo con ganar". "Hemos empezado muy bien, sin fallos, con las ideas muy claras; pero Olatz ha cogido el saque y me tenía atada atrás, me ha crujido con los saques", ha reconocido la zaguera riojana.
Gaminde: “No ha sido mi mejor partido, no he jugado a gusto”
Enara Gaminde jugará la final del 4 y Medio de “Plazandreak” tras derrotar a Aizane Ibarrola por 18-17. La finalista no se ha quedado satisfecha por haberse “salido del partido". No obstante, ha asegurado que "aprenderá de él" para poder jugar mejor la próxima vez.
La pareja Aldai-Arrillaga y Gaminde logran los primeros billetes para la final de Plazandreak
Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado 22-18 a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal en un partido muy duro, largo y disputado. Asimismo, en el cuatro y medio, Enara Gaminde se ha impuesto por 18-17 a Aizane Ibarrola.
Aldai: “Hemos hecho los deberes, hemos conseguido el pase a la final y estamos contentas”
Aldai y Arrillaga han ganado a Zabaleta y Mendizabal. Tras un apretado partido de muchos pelotazos las coloradas han ganado 22-18. Esta victoria, además, ha dado el pase a la final a Aldai y Arrillaga.
Goiuri Zabaleta: “No he hecho un buen partido, pero la cuestión era ganar”
Goiuri Zabaleta ha sustituido a Madalen Etxegarai y ha ganado por 18-14 a Itsaso Erasun al 4 y medio. El partido ha sido apretado y el cansancio ha condicionado a ambas pelotaris. "Se trataba de ganar" y así lo ha hecho el leitzarra.
La pareja Aldai-Arrillaga se impone a Salsamendi y Capellán, mientras que Zabaleta hace lo propio con Erasun
En el choque de parejas, Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado 22-13 a Laia Salsamendi y Andrea Capellán. A continuación, en un apretado partido de cuatro y medio, Goiuri Zabaleta ha vencido a Itxaso Erasun (18-14).
Arrillaga: “Hemos ganado un punto de oro”
Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado por 22-13 a Laia Salsamendi y Andrea Capellán. Aldai ha comentado que le ha costado adaptarse a las medidas de la cancha, pero al final ha hecho el último tanto del partido consiguiendo así un “punto de oro”.
La pareja Arrizabalaga-Bergara y Gaminde se imponen en la primera jornada
Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara han superado a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal (20-22) en un partido que se ha apretado en la segunda mitad. En el Cuatro y Medio, Enara Gaminde ha pasado por encima de Madalen Etxegarai (18-4).