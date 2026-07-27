Salsamendi y Capellán tenían que llegar a 22 y dejar a sus rivales en 13 tantos, pero no lo han conseguido. Por lo tanto, Arrizabalaga y Bergara se han clasificado para la final tras llegar hasta el cartón 19.

La delantera de Isaba y la zaguera de Santo Domingo de la Calzada han dado un buen comienzo al encuentro. Ambas han buscado la mano izquierda de Bergara una y otra vez, y Salsamendi ha impuesto el ritmo en los primeros tantos (1-6). Pero las cosas han cambiado radicalmente enseguida, tras hacerse con el saque Arrizabalaga y aprovechando los regalos de las azules.

La delantera gernikarra ha hecho mucho daño a Capellán con su saque, ya que ha finalizado siete tantos con su primer pelotazo. Con el 14-10, Arrizabalaga y Bergara se han asegurado el pase a la final. A partir de ese momento, sin embargo, Salsamendi y Capellán parecen haberse liberado y han jugado mucho mejor sin mirar al marcador.

Así, con mucho trabajo, se han despedido del campeonato con una victoria. Ha sido un duelo con muchos empates, ya que han empatado a seis, siete, ocho, diez, dieciocho y diecinueve.

Erasun jugará su segunda final consecutiva

Después, en el partido del Cuatro y Medio, la zizurkildarra Itxaso Erasun ha ganado 18-14 a la pamplonesa Aizane Ibarrola, y se ha clasificado para jugar su segunda final consecutiva. Ha sido un partido equilibrado e igualado en el que los pequeños detalles han decidido el choque.