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Olatz Arrizabalaga: “Takadetako partida izan da; serio jarraitu dugu eta egindako lanarekin oso gustora”

Iragarkia
Arrizabalaga-Bergara
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arrizabalaga-Bergara bikotea gailendu da Zabaleta-Mendizabali. Partida oso aldakorra izan da, baina azkenean 20-22 irabazi dute urdinek. Une frustragarri batzuk pasa dituzten arren, partidatik atera ez izanagatik eta lortutako emaitzarekin gustora geratu dira irabazleak.

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