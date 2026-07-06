Olatz Arrizabalaga: “Takadetako partida izan da; serio jarraitu dugu eta egindako lanarekin oso gustora”
Arrizabalaga-Bergara bikotea gailendu da Zabaleta-Mendizabali. Partida oso aldakorra izan da, baina azkenean 20-22 irabazi dute urdinek. Une frustragarri batzuk pasa dituzten arren, partidatik atera ez izanagatik eta lortutako emaitzarekin gustora geratu dira irabazleak.
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Arrizabalaga-Bergara bikotea eta Gaminde nagusitu dira lehen jardunaldian
Olatz Arrizabalagak eta Arrate Bergarak Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal hartu dituzte mendean (20-22), bigarren erdian estutu den neurketan. Lau T’erdikoan, Enara Gamindek Madalen Etxegarai jipoitu du (18-4).
Enara Gaminde: “Gustura ibili naiz, ondo egin dut nire jokoa”
Enara Gamindek aise irabazi dio Madalen Etxegarairi 4 t’erdian. Laukiztarrak adierazi duenez “4 t'erdiko marra ahalik eta gehien topatzea, kantxa erdia hartzea eta hortik min egitea” da bere indargunea eta horrela jarraituko du estrategiak funtzionatzen dion bitartean.
2026ko “Plazandreak” saioaren sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketa uztailaren 6an hasi eta abuztuaren 10ean amaituko da. Binakako txapelketa bat eta lau t'erdiko beste bat izango ditu, eta Bilbon jokatuko da, Esperantza pilotalekuan.
Uztailaren 6an hasiko da Plazandreak txapelketaren IV. edizioa
Plazandreak txapelketaren laugarren edizioa aurkeztu dute Bizkaiko Foru Aldundian. Uztailaren 6tik abuztuaren 10era bitartean jokatuko dira partida guztiak, finala barne, Bilboko Esperantza pilotalekuan. EITB ere ikusgai izango dira denak.
''Plazandreak'' saioko txapeldunak, pozarren eta etorkizunari begira
Ibarrola eta Gaminde, binakakoan, eta Erasun, lau t'erdikoan, dira 2025eko "Plazandreak" saioko txapeldunak, igandeko finaletan irabazita. Hirurak oso pozik agertu dira lortutakoarekin.
Ibarrola eta Gaminde, binakakoan, eta Erasun, lau t’erdikoan, 2025eko "Plazandreak" saioko txapeldunak
Astelehenean jokatu dituzten finaletan, Aizane Ibarrolak eta Enara Gamindek Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal menderatu dituzte, 6-22, eta Txaso Erasun Amaia Aldairi gailendu zaio, 9-18.
2025eko ''Plazandreak'' saioko lau t'erdiko finaleko azken tantoa: Aldai vs Erasun (9-18)
Itxaso Erasun da txapelduna, "Plazandreak" saioko laugarren ekitaldian, lau t'erdian; finalean, Amaia Aldairi gailendu zaio, 9-18.
Honela jaso dituzte txapelak 2025eko ''Plazandreak'' saioko irabazleek
Aizane Ibarrolak eta Enara Gamindek, binaka, eta Itxaso Erasunek, lau t'erdian, "Plazandreak" saioko laugarren ekitaldia eskuratu dute; Erasunek, gainera, Pelotari Onena Saria ere lortu du.
Itxaso Erasun: ''Ametsetan bezala nago; estrategia zen bizi jotzea, mina egiteko''
"Plazandreak" saioko lau 'erdiko txapelduna, finalean Amaia Aldairi gailenduta, oso pozik azaldu da, eta, hunkituta, duela gutxi hil zaien amona izan du gogoan.