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Gaminde: “No ha sido mi mejor partido, no he jugado a gusto”

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Enara Gaminde
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gaminde: “Ez da nire partidarik onena izan, ez naiz gustura ibili”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Enara Gaminde jugará la final del 4 y Medio de “Plazandreak” tras derrotar a Aizane Ibarrola por 18-17. La finalista no se ha quedado satisfecha por haberse “salido del partido". No obstante, ha asegurado que "aprenderá de él" para poder jugar mejor la próxima vez.

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