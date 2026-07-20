Gaminde: “No ha sido mi mejor partido, no he jugado a gusto”
Enara Gaminde jugará la final del 4 y Medio de “Plazandreak” tras derrotar a Aizane Ibarrola por 18-17. La finalista no se ha quedado satisfecha por haberse “salido del partido". No obstante, ha asegurado que "aprenderá de él" para poder jugar mejor la próxima vez.
Te puede interesar
La pareja Aldai-Arrillaga y Gaminde logran los primeros billetes para la final de Plazandreak
Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado 22-18 a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal en un partido muy duro, largo y disputado. Asimismo, en el cuatro y medio, Enara Gaminde se ha impuesto por 18-17 a Aizane Ibarrola.
Aldai: “Hemos hecho los deberes, hemos conseguido el pase a la final y estamos contentas”
Aldai y Arrillaga han ganado a Zabaleta y Mendizabal. Tras un apretado partido de muchos pelotazos las coloradas han ganado 22-18. Esta victoria, además, ha dado el pase a la final a Aldai y Arrillaga.
Goiuri Zabaleta: “No he hecho un buen partido, pero la cuestión era ganar”
Goiuri Zabaleta ha sustituido a Madalen Etxegarai y ha ganado por 18-14 a Itsaso Erasun al 4 y medio. El partido ha sido apretado y el cansancio ha condicionado a ambas pelotaris. "Se trataba de ganar" y así lo ha hecho el leitzarra.
La pareja Aldai-Arrillaga se impone a Salsamendi y Capellán, mientras que Zabaleta hace lo propio con Erasun
En el choque de parejas, Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado 22-13 a Laia Salsamendi y Andrea Capellán. A continuación, en un apretado partido de cuatro y medio, Goiuri Zabaleta ha vencido a Itxaso Erasun (18-14).
Arrillaga: “Hemos ganado un punto de oro”
Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado por 22-13 a Laia Salsamendi y Andrea Capellán. Aldai ha comentado que le ha costado adaptarse a las medidas de la cancha, pero al final ha hecho el último tanto del partido consiguiendo así un “punto de oro”.
La pareja Arrizabalaga-Bergara y Gaminde se imponen en la primera jornada
Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara han superado a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal (20-22) en un partido que se ha apretado en la segunda mitad. En el Cuatro y Medio, Enara Gaminde ha pasado por encima de Madalen Etxegarai (18-4).
Enara Gaminde: “He jugado a gusto, he hecho bien mi juego”
Enara Gaminde ha ganado con holgura a Madalen Etxegarai en el 4 y medio. La cuadrillera ha señalado que su punto fuerte es "encontrar el máximo de la raya del 4 y medio, coger media cancha y hacer daño por ahí" y así seguirá mientras le funcione la estrategia.
Olatz Arrizabalaga: “Ha sido un partido de tacadas; estamos muy a gusto con el trabajo realizado”
La pareja Arrizabalaga-Bergara se ha impuesto a Zabaleta-Mendizabal. El partido ha sido muy cambiante, pero al final las azules han ganado por 20-22. Aunque han pasado algunos momentos frustrantes, las ganadoras se han quedado a gusto por no haber salido del partido y por el resultado obtenido.
Clasificaciones, resultados y calendario de “Plazandreak” de 2026
El campeonato comenzará el 6 de julio y finalizará el 10 de agosto. Consta de un torneo de parejas y otro del cuatro y medio, y se disputa en Bilbao, en el frontón de La Esperanza.