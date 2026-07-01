Uztailaren 6tik abuztuaren 10era
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2026ko “Plazandreak” saioaren sailkapenak, emaitzak eta egutegia

Txapelketa uztailaren 6an hasi eta abuztuaren 10ean amaituko da. Binakako txapelketa bat eta lau t 'erdiko beste bat izango ditu, eta Bilbon jokatuko da, Esperantza pilotalekuan.

Plazandreak 2026
Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bikoteka

 

LIGAXKAKO SAILKAPENA

       
  J
IATKT+/-
       
Arrizabalaga-Bergara00000
Zabaleta-Mendizabal00000
Aldai-Arrillaga00000
Salsamendi-Capellan0000-0
       

 

Lau t 'erdian

 

LIGAXKAKO SAILKAPENA

       
  J
IATKT+/-
       
Ibarrola00000
Gaminde00000
Etxegarai00000
Erasun00000
       

 

1. jardunaldia (uztailak 6)

Bikoteka

Arrizabalaga-Bergara vs Zabaleta-Mendizabal

Lau t 'erdian

Etxegarai vs Gaminde

 

2. jardunaldia (uztailak 13)

Bikoteka

Aldai-Arrillaga vs Salsamendi-Capellan

Lau t 'erdian

Etxegarai vs Erasun

 

3. jardunaldia (uztailak 20)

Bikoteka

Aldai-Arrillaga vs Zabaleta-Mendizabal

Lau t 'erdian

Ibarrola vs Gaminde

 

4. jardunaldia (uztailak 27)

Bikoteka

Arrizabalaga-Bergara vs Salsamendi-Capellan

Lau t 'erdian

Ibarrola vs Erasun

 

Finala (abuztuak 10)

Bikoteka

Zehazteke

Lau t 'erdian

Zehazteke

 

Emakume kirolariak Pilota Esku-pilota Plazandreak

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