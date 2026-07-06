PLAZANDREAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Enara Gaminde: “Gustura ibili naiz, ondo egin dut nire jokoa”

Iragarkia
Enara Gaminde
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Enara Gamindek aise irabazi dio Madalen Etxegarairi 4 t’erdian. Laukiztarrak adierazi duenez “4 t'erdiko marra ahalik eta gehien topatzea, kantxa erdia hartzea eta hortik min egitea” da bere indargunea eta horrela jarraituko du estrategiak funtzionatzen dion bitartean.

Plazandreak Enara Gaminde Emakume kirolariak Esku-pilota Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X