Tercera jornada
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La pareja Aldai-Arrillaga y Gaminde logran los primeros billetes para la final de Plazandreak

Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado 22-18 a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal en un partido muy duro, largo y disputado. Asimismo, en el cuatro y medio, Enara Gaminde se ha impuesto por 18-17 a Aizane Ibarrola.
Gaminde-Ibarrola-Plazandreak

Enara Gaminde saluda a Aizane Ibarrola tras superarla con muchas dificultades. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Aldai-Arrillaga bikoteak eta Gamindek Plazandreak saioaren finalerako lehen txartelak lortu dituzte
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han logrado hoy el pase a la final del programa Plazandreak tras ganar 22-18 a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal en el frontón La Esperanza de Bilbao. De esta manera, la delantera navarra y la zaguera guipuzcoana se han quedado sin opciones. Ha sido un partido muy duro, largo y peleado. En total, las cuatro pelotaris han cruzado 960 pelotazos a buena.

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Amaia Aldai
18:00 - 20:00
Aldai: “Hemos hecho los deberes, hemos conseguido el pase a la final y estamos contentas”

El inicio del encuentro ha sido muy igualado, con varios empates. Ambas parejas han empatado a uno, dos, tres, seis y nueve. A continuación, Zabaleta ha comenzado a poner la música, y la pareja azul ha abierto un hueco en el marcador (10-15).

Cuando parecía que la leitzarra iba a marcar la diferencia, las coloradas han reaccionado y han vuelto a igualar el choque (15-15). Entonces ha llegado el momento de la delantera de Dima en el partido. Y es que Amaia Aldai ha empezado a mandar en toda la cancha, muy inspirada. Las azules, impotentes, han seguido trabajando, en su intento de contener las acometidas de la delantera vizcaína.

Al final, Aldai ha resultado decisiva en ese tramo final, en la que la de Dima y la de Usurbil se han llevado la victoria en un encuentro muy apretado. El trabajo de las cuatro pelotaris ha sido realmente encomiable.

Gaminde logra el pase a la final con muchas apreturas

El encuentro del cuatro y medio ha tenido un guion casi idéntico. Aizane Ibarrola, tras pasar mes y medio fuera de las canchas, ha planteado a la actual campeona, Enara Gaminde, el partido más complicado de los últimos tiempos. La pelotari de Uharte ha estado lesionada, con problemas de manos, pero hoy no se le ha notado la inactividad en absoluto.

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Enara Gaminde
18:00 - 20:00
Gaminde: “No ha sido mi mejor partido, no he jugado a gusto”

Ibarrola no ha parado de sembrar dudas en la pelotari de Laukiz, y la navarra ha sacado un rendimiento impresionante al dos paredes. En la primera mitad del choque Gaminde ha estado por delante por 8-5 y 11-5, y la vizcaína parecía que iba a imponer su ley con facilidad. Pero la pelotari navarra no se ha rendido y ha apretado a la máxima favorita.

Al final, la de Laukiz ha ganado por un tanto (18-17), sufriendo mucho. De esta manera, la vizcaína se ha clasificado para la final. La navarra ha estado a punto de dar la sorpresa, y ha completado un partido de mucho mérito.

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