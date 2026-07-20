La pareja Aldai-Arrillaga y Gaminde logran los primeros billetes para la final de Plazandreak

El inicio del encuentro ha sido muy igualado, con varios empates. Ambas parejas han empatado a uno, dos, tres, seis y nueve. A continuación, Zabaleta ha comenzado a poner la música, y la pareja azul ha abierto un hueco en el marcador (10-15).

Cuando parecía que la leitzarra iba a marcar la diferencia, las coloradas han reaccionado y han vuelto a igualar el choque (15-15). Entonces ha llegado el momento de la delantera de Dima en el partido. Y es que Amaia Aldai ha empezado a mandar en toda la cancha, muy inspirada. Las azules, impotentes, han seguido trabajando, en su intento de contener las acometidas de la delantera vizcaína.

Al final, Aldai ha resultado decisiva en ese tramo final, en la que la de Dima y la de Usurbil se han llevado la victoria en un encuentro muy apretado. El trabajo de las cuatro pelotaris ha sido realmente encomiable.

Gaminde logra el pase a la final con muchas apreturas

El encuentro del cuatro y medio ha tenido un guion casi idéntico. Aizane Ibarrola, tras pasar mes y medio fuera de las canchas, ha planteado a la actual campeona, Enara Gaminde, el partido más complicado de los últimos tiempos. La pelotari de Uharte ha estado lesionada, con problemas de manos, pero hoy no se le ha notado la inactividad en absoluto.