La pareja Aldai-Arrillaga y Gaminde logran los primeros billetes para la final de Plazandreak
Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han logrado hoy el pase a la final del programa Plazandreak tras ganar 22-18 a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal en el frontón La Esperanza de Bilbao. De esta manera, la delantera navarra y la zaguera guipuzcoana se han quedado sin opciones. Ha sido un partido muy duro, largo y peleado. En total, las cuatro pelotaris han cruzado 960 pelotazos a buena.
El inicio del encuentro ha sido muy igualado, con varios empates. Ambas parejas han empatado a uno, dos, tres, seis y nueve. A continuación, Zabaleta ha comenzado a poner la música, y la pareja azul ha abierto un hueco en el marcador (10-15).
Cuando parecía que la leitzarra iba a marcar la diferencia, las coloradas han reaccionado y han vuelto a igualar el choque (15-15). Entonces ha llegado el momento de la delantera de Dima en el partido. Y es que Amaia Aldai ha empezado a mandar en toda la cancha, muy inspirada. Las azules, impotentes, han seguido trabajando, en su intento de contener las acometidas de la delantera vizcaína.
Al final, Aldai ha resultado decisiva en ese tramo final, en la que la de Dima y la de Usurbil se han llevado la victoria en un encuentro muy apretado. El trabajo de las cuatro pelotaris ha sido realmente encomiable.
Gaminde logra el pase a la final con muchas apreturas
El encuentro del cuatro y medio ha tenido un guion casi idéntico. Aizane Ibarrola, tras pasar mes y medio fuera de las canchas, ha planteado a la actual campeona, Enara Gaminde, el partido más complicado de los últimos tiempos. La pelotari de Uharte ha estado lesionada, con problemas de manos, pero hoy no se le ha notado la inactividad en absoluto.
Ibarrola no ha parado de sembrar dudas en la pelotari de Laukiz, y la navarra ha sacado un rendimiento impresionante al dos paredes. En la primera mitad del choque Gaminde ha estado por delante por 8-5 y 11-5, y la vizcaína parecía que iba a imponer su ley con facilidad. Pero la pelotari navarra no se ha rendido y ha apretado a la máxima favorita.
Al final, la de Laukiz ha ganado por un tanto (18-17), sufriendo mucho. De esta manera, la vizcaína se ha clasificado para la final. La navarra ha estado a punto de dar la sorpresa, y ha completado un partido de mucho mérito.
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Gaminde: “No ha sido mi mejor partido, no he jugado a gusto”
Enara Gaminde jugará la final del 4 y Medio de “Plazandreak” tras derrotar a Aizane Ibarrola por 18-17. La finalista no se ha quedado satisfecha por haberse “salido del partido". No obstante, ha asegurado que "aprenderá de él" para poder jugar mejor la próxima vez.
Aldai: “Hemos hecho los deberes, hemos conseguido el pase a la final y estamos contentas”
Aldai y Arrillaga han ganado a Zabaleta y Mendizabal. Tras un apretado partido de muchos pelotazos las coloradas han ganado 22-18. Esta victoria, además, ha dado el pase a la final a Aldai y Arrillaga.
Goiuri Zabaleta: “No he hecho un buen partido, pero la cuestión era ganar”
Goiuri Zabaleta ha sustituido a Madalen Etxegarai y ha ganado por 18-14 a Itsaso Erasun al 4 y medio. El partido ha sido apretado y el cansancio ha condicionado a ambas pelotaris. "Se trataba de ganar" y así lo ha hecho el leitzarra.
La pareja Aldai-Arrillaga se impone a Salsamendi y Capellán, mientras que Zabaleta hace lo propio con Erasun
En el choque de parejas, Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado 22-13 a Laia Salsamendi y Andrea Capellán. A continuación, en un apretado partido de cuatro y medio, Goiuri Zabaleta ha vencido a Itxaso Erasun (18-14).
Arrillaga: “Hemos ganado un punto de oro”
Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado por 22-13 a Laia Salsamendi y Andrea Capellán. Aldai ha comentado que le ha costado adaptarse a las medidas de la cancha, pero al final ha hecho el último tanto del partido consiguiendo así un “punto de oro”.
La pareja Arrizabalaga-Bergara y Gaminde se imponen en la primera jornada
Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara han superado a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal (20-22) en un partido que se ha apretado en la segunda mitad. En el Cuatro y Medio, Enara Gaminde ha pasado por encima de Madalen Etxegarai (18-4).
Enara Gaminde: “He jugado a gusto, he hecho bien mi juego”
Enara Gaminde ha ganado con holgura a Madalen Etxegarai en el 4 y medio. La cuadrillera ha señalado que su punto fuerte es "encontrar el máximo de la raya del 4 y medio, coger media cancha y hacer daño por ahí" y así seguirá mientras le funcione la estrategia.
Olatz Arrizabalaga: “Ha sido un partido de tacadas; estamos muy a gusto con el trabajo realizado”
La pareja Arrizabalaga-Bergara se ha impuesto a Zabaleta-Mendizabal. El partido ha sido muy cambiante, pero al final las azules han ganado por 20-22. Aunque han pasado algunos momentos frustrantes, las ganadoras se han quedado a gusto por no haber salido del partido y por el resultado obtenido.
Clasificaciones, resultados y calendario de “Plazandreak” de 2026
El campeonato comenzará el 6 de julio y finalizará el 10 de agosto. Consta de un torneo de parejas y otro del cuatro y medio, y se disputa en Bilbao, en el frontón de La Esperanza.