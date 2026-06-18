PLAZANDREAK
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Uztailaren 6an hasiko da Plazandreak txapelketaren IV.edizioa

Iragarkia
Plazandreak IV - Aurpkezpena
18:00 - 20:00
Plazandreak txapelketaren aurkezpena. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Plazandreak txapelketaren laugarren edizioa aurkeztu dute Bizkaiko Foru Aldundian. Uztailaren 6tik abuztuaren 10era bitartean jokatuko dira partida guztiak, finala barne, Bilboko Esperantza pilotalekuan. EITB ere ikusgai izango dira denak.

Plazandreak Emakume kirolariak Esku-pilota Pilota

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