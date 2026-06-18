Uztailaren 6an hasiko da Plazandreak txapelketaren IV.edizioa
Plazandreak txapelketaren laugarren edizioa aurkeztu dute Bizkaiko Foru Aldundian. Uztailaren 6tik abuztuaren 10era bitartean jokatuko dira partida guztiak, finala barne, Bilboko Esperantza pilotalekuan. EITB ere ikusgai izango dira denak.
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''Plazandreak'' saioko txapeldunak, pozarren eta etorkizunari begira
Ibarrola eta Gaminde, binakakoan, eta Erasun, lau t'erdikoan, dira 2025eko "Plazandreak" saioko txapeldunak, igandeko finaletan irabazita. Hirurak oso pozik agertu dira lortutakoarekin.
Ibarrola eta Gaminde, binakakoan, eta Erasun, lau t’erdikoan, 2025eko "Plazandreak" saioko txapeldunak
Astelehenean jokatu dituzten finaletan, Aizane Ibarrolak eta Enara Gamindek Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal menderatu dituzte, 6-22, eta Txaso Erasun Amaia Aldairi gailendu zaio, 9-18.
2025eko ''Plazandreak'' saioko lau t'erdiko finaleko azken tantoa: Aldai vs Erasun (9-18)
Itxaso Erasun da txapelduna, "Plazandreak" saioko laugarren ekitaldian, lau t'erdian; finalean, Amaia Aldairi gailendu zaio, 9-18.
Honela jaso dituzte txapelak 2025eko ''Plazandreak'' saioko irabazleek
Aizane Ibarrolak eta Enara Gamindek, binaka, eta Itxaso Erasunek, lau t'erdian, "Plazandreak" saioko laugarren ekitaldia eskuratu dute; Erasunek, gainera, Pelotari Onena Saria ere lortu du.
Itxaso Erasun: ''Ametsetan bezala nago; estrategia zen bizi jotzea, mina egiteko''
"Plazandreak" saioko lau 'erdiko txapelduna, finalean Amaia Aldairi gailenduta, oso pozik azaldu da, eta, hunkituta, duela gutxi hil zaien amona izan du gogoan.
Ibarrola eta Gaminde: ''Partida perfektua egin dugu, akatsik gabe''
"Plazandreak" saioko laugarren ekitaldiko binakako txapeldunek nabarmendu dute nola finalean, hasieratik, oso nagusi izan diren, Zabaleta eta Mendizabal aurkari.
2025eko ''Plazandreak'' saioko binakako finaleko azken tantoa: Zabaleta-Mendizabal vs Ibarrola-Gaminde (6-22)
Aizane Ibarrolak eta Enara Gamindek jaso dituzte "Plazandreak" saioko laugarren ekitaldiko txapelak, binaka; finalean, Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal menderatu dituzte, 6-22.
''Plazandreak'' saioko finalak, gaur gauean, ETB1en eta eitb.eus atarian
Zabaletak eta Mendizabalek Ibarrola eta Gaminde izango dituzte aurkari binakako finalean. Lau t'erdiko txapelketan, berriz, Aldai eta Erasun ikusiko ditugu aurrez aurre. Gaur, 22:15etatik aurrera, ETB1en eta eitb.eus atarian.
EITB Mediak ''Plazandreak'' saioko finalak eskainiko ditu, uztailaren 21ean
"Plazandreak" saioko finalak ate-joka ditugu, eta ostegun honetan egin dute aurkezpena, Bilbon. Eitb.eus-en streamingez ikusi ahal izango dira, eta telebistaz, ETB1en, 22:15etik aurrera.