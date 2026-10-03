Masters CaixaBank
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Peio Etxeberria y Unax Landa ganan el campeonato de Serie B del Masters CaixaBank

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Peio Etxeberria eta Unax Landa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Peio Etxeberriak eta Unax Landak CaixaBank Masterseko B Serieko txapelketa irabazi dute
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Última actualización

En la final, este sábado, en Zalla, han derrotado a Jaka y Eskuza, por 18-22. Etxeberria y Landa han sabido sufrir, en el partido, y se han apuntado una victoria merecida. 

Pelota Peio Etxeberria Erik Jaka Otras competiciones de pelota a mano

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