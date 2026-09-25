San Mateo torneoa
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Ezkurdia eta Martija, San Mateo Torneoko finalera

Iragarkia
Ezkurdia eta Martija
18:00 - 20:00
Ezkurdia eta Martija. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

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Ezkurdiak eta Martijak 22-19 irabazi diete Laso eta Landari San Mateo Torneoko finalerdietan. Aspeko bikoteak nahikoa zuen 17 tanto egitearekin, baina bigarren garaipena nahi izan dute. Hala, Jaka eta Mariezkurrena II.a izango dituzte aurkari finalean.

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