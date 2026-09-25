Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Ezkurdia eta Martija, San Mateo Torneoko finalera
Ezkurdiak eta Martijak 22-19 irabazi diete Laso eta Landari San Mateo Torneoko finalerdietan. Aspeko bikoteak nahikoa zuen 17 tanto egitearekin, baina bigarren garaipena nahi izan dute. Hala, Jaka eta Mariezkurrena II.a izango dituzte aurkari finalean.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Jaka eta Mariezkurrena dira sanmateoetako lehen finalistak
ZUZENEAN
Duela min.
Dario eta Zabaleta, San Mateo Torneoko finaletik kanpo
ZUZENEAN
Duela min.
Larrazabalek eta Iztuetak garaipen handia lortu dute Zabala eta Rezustaren kontra Adarragan (10-22)
ZUZENEAN
Duela min.
Larrazabalek eta Iztuetak hartuko dute parte sanmateoetan, Artola eta Albisu jipoitu ostean (3-22)
ZUZENEAN
Duela min.
Zabalak eta Iztuetak lider bukatu dute ligaxka
ZUZENEAN
Duela min.
Ezkurdiak eta Albisuk garaipen garrantzitsua lortu dute finalerdiei begira
ZUZENEAN
Duela min.
Elordik eta Mariezkurrenak lidertza erakutsi dute Artola eta Rezustaren aurka (10-22)
ZUZENEAN
Duela min.
2026ko CaixaBank Masterseko sailkapena, emaitzak eta egutegia
ZUZENEAN
Duela min.
Zabala eta Iztueta, CaixaBank Masterseko finalerdietara (15-22)
Gehiago ikusi