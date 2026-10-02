Masters CaixaBank
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Elordi-Mariezkurrena II y Ezkurdia-Albisu, a la final del Masters CaixaBank

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Finalerdiak 2 (ona)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elordi-Mariezkurrena II.a eta Ezkurdia-Albisu bikoteak, CaixaBank Masterseko finalera
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

En las semifinales, que se han disputado en el Navarra Arena este viernes por la noche, Elordi y Mariezkurrena II han ganado por 13-22 a Artola y Rezusta, en tanto que Ezkurdia y Albisu han superado, 22-13, a Zabala e Iztueta. La final se jugará el domingo, también en el Navarra Arena. 

Pelota Aitor Elordi Jon Mariezkurrena Joseba Ezkurdia Jon Ander Albisu Otras competiciones de pelota a mano

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