Elordi-Mariezkurrena II y Ezkurdia-Albisu, a la final del Masters CaixaBank

En las semifinales, que se han disputado en el Navarra Arena este viernes por la noche, Elordi y Mariezkurrena II han ganado por 13-22 a Artola y Rezusta, en tanto que Ezkurdia y Albisu han superado, 22-13, a Zabala e Iztueta. La final se jugará el domingo, también en el Navarra Arena.